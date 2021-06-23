中国驻韩国大使馆23日举行庆祝中国共产党成立100周年招待会。 中国驻韩国大使馆供图

人民网首尔6月23日电 （记者马菲）中国驻韩国大使馆23日举行庆祝中国共产党成立100周年招待会。招待会以线上线下方式举行，共开设1个主会场和19个分会场。

中国驻韩国大使邢海明、韩国前国务总理李海瓒、执政党共同民主党党首宋永吉、国民力量党国际委员长权宁世等政要，以及10余个韩国友好团体负责人出席。中国驻釜山总领事郭鹏、驻光州总领事张承刚、驻济州总领事王鲁新和在韩华侨华人代表、在韩留学生代表、在韩中资机构代表、在韩央媒代表、在韩文旅机构代表共200余人在线出席。

邢海明致辞表示，在中华民族生死存亡之际，中国共产党应运而生，坚定扛起时代重担，团结带领中国人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，走出了一条艰辛而宽广的中国道路。百年风雨，百年辉煌，这是一条践行初心使命的为民奋斗路，中国共产党始终坚持以人民为中心的执政理念；这是一条勇于刀刃向内的自我革命路，中国共产党敢于直面问题，勇于自我革命；这是一条推动人类进步事业的大国担当路，中国共产党为解决人类共同难题、建设美好世界贡献了中国方案、中国智慧。

邢海明表示，中韩毗邻而居，友好交往历史源远流长。1992年中韩建交以来，两国秉天时、得地利、应人和，各领域交流合作成果丰硕，书写了双边关系发展的典范。这不仅给两国人民带来了实实在在的利益，更为地区乃至世界和平稳定、发展繁荣作出了重要贡献。

李海瓒、宋永吉、权宁世热烈祝贺中国共产党成立100周年，赞赏中国共产党带领中国人民取得的伟大成就以及为世界和平稳定、发展繁荣作出的重要贡献，并表示，韩中是友好近邻，利益深度融合，共享东方文化。韩国共同民主党、国民力量党重视同中国共产党的交往，愿进一步加强同中国共产党的交流合作，推动两党、两国关系取得新发展，更好造福两国民众、助力地区稳定繁荣。

在韩华侨华人代表中国在韩侨民协会总会会长王海军、在韩留学生代表中国全韩中国学人学者联谊会会长年陈、在韩中资机构代表韩国中国商会会长罗建榕、在韩央媒代表新华社首尔分社首席记者杜白羽、在韩中国文旅机构代表首尔中国文化中心副主任孙燕等与会嘉宾在线上致辞，表示要立足本职，为中韩交流贡献力量。

韩国对华友好团体负责人纷纷祝贺中国共产党百年华诞，高度评价中国共产党百年光辉历程和伟大业绩，并表示，将继续积极致力于韩中友好事业，为增进两国人民友好感情，促进两国各领域务实交流合作，推动韩中关系迈上更高水平作出新的贡献。

招待会上，与会嘉宾共同举杯，热烈祝贺中国共产党百年华诞。与会嘉宾还欣赏了驻韩国使馆全体外交官演唱的《我和我的祖国》和在韩华侨华人、留学生表演的合唱《没有共产党就没有新中国》、舞蹈《红太阳照边疆》、诗朗诵《百年华诞颂》、古筝表演《我爱你中国》等节目。

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