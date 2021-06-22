新华社北京6月22日电（记者成欣、孙楠）中国常驻联合国代表团近日向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，对此，外交部发言人赵立坚22日说，中国决定接受基加利修正案是中国为全球臭氧层保护和应对气候变化作出的新贡献。中方将继续认真履约，推进全球气候环境治理。

赵立坚在当日例行记者会上回答记者相关提问时表示，根据有关规定，修正案将于2021年9月15日对中方生效。他说，基加利修正案于2016年10月在卢旺达基加利通过，将氢氟碳化物纳入蒙特利尔议定书管控范围，开启了议定书协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。

赵立坚说，中方始终积极建设性参与全球臭氧层治理和蒙特利尔议定书进程，为基加利修正案的达成发挥了重要作用。中方切实推进国内履约行动，已累计淘汰超过28万吨消耗臭氧层物质，占发展中国家淘汰量一半以上。中方还严厉打击非法生产，认真履行条约义务。中方将继续认真履约，推进全球气候环境治理。

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