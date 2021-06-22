新华社首尔6月22日电（记者田明 杜白羽）韩国总统文在寅22日在首尔会见美国朝鲜事务特别代表金圣时表示，韩美双方应继续密切配合，推动与朝鲜重启对话，并努力促进后续协商取得进展。

据韩国总统府青瓦台当天提供给媒体的一份书面材料，文在寅当天下午在青瓦台会见金圣。文在寅说，美国政府“通过对话与外交努力，渐进式推动实现朝鲜半岛的完全无核化”的方式是“适当的”。韩美双方应继续合作，“使韩朝关系的改善和朝美之间的对话形成良性互动式的发展”。

文在寅说，为使韩朝、朝美关系重回原先轨道，他将“尽可能发挥自身作用”。希望朝美关系能成功得以改善，实现朝鲜半岛无核化，迎接和平的到来。

金圣向文在寅转达了美国总统拜登对于韩朝之间开展对话、合作等接触的支持，并表示美方将“为重启朝美对话尽最大努力”。

据青瓦台介绍，会见结束后，金圣与青瓦台国家安保室室长徐薰举行会谈，就推动韩朝、朝美重启对话的具体、务实方案进行了对话。

另据韩媒报道，当天上午，金圣在首尔与统一部长官李仁荣会面，并与统一部次官崔领埈举行了韩美对朝政策高级别会谈。

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