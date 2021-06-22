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非洲五十二国百家侨团庆祝中国共产党建党100周年

2021年06月22日20:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月22日电 据非洲《华侨周报》报道，博茨瓦纳时间6月19日，由博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会发起并联合非洲各国和统会及华侨华人社团举办的“侨心向党、共谱新篇”——非洲华侨华人（社团）庆祝中国共产党建党百年云端研讨会成功举行。

本次研讨会以线上线下相结合的方式举行，主会场位于博茨瓦纳首都哈博罗内，来自于全非洲52国上百家中国和平统一促进组织和华侨华人社团负责人出席了本次活动。博茨瓦纳中国和平统一促进会南庚戌会长代表主办方向参会的来宾表示热烈的欢迎。

南庚戌会长表示，海外华侨华人如今的美好生活是得益于国家的“改革开放”。而中国近些年来所取得的伟大成就世界瞩目，令海外生活的华侨华人腰板挺得更直，这些都离不开在中国共产党领导下伟大祖国的日益强大。作为一名中国人，尤其作为一个海外华侨华人，打心里为祖国、为中国共产党感到自豪和骄傲。

南庚戌会长说，在非洲的侨胞深深地感到祖国和党对我们关心与厚爱，新冠疫情暴发以来一趟趟来自祖国的“包机”和今年的“春苗行动”，哪一件不让我们感到“背后有一个强大的祖国”有多好。

研讨会围绕“侨心向党，共谱新篇”主题，参会嘉宾就中共执政理念、执政成就和中非合作等展开深入交流。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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