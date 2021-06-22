新华社香港6月22日电 针对近日美国一小撮政客和机构打着新闻自由幌子，一再污蔑抹黑香港特区政府依法对《苹果日报》采取行动，公然干涉香港事务和中国内政，甚至以制裁相威胁，外交部驻港特派员公署发言人22日指出，有关谬论严重践踏法治与司法独立，严重违反国际法和国际关系基本原则，对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人表示，香港是法治社会，有法必依，违法必究。新闻自由不是免罪牌，反中乱港没有法外权。香港警方对涉嫌危害国家安全的个人和公司采取行动，是依法打击犯罪、切实维护法治与社会秩序的正义之举，与新闻自由毫无关系。特区执法和司法机关严格依照法律规定、符合法定职权、遵循法定程序秉公办案，任何外部势力无权说三道四。一些人打着新闻自由幌子，一而再、再而三阻挠特区依法执法，为嫌犯包庇开脱，就是唯恐香港不乱，就是企图破坏香港繁荣稳定和社会安宁团结，就是妄图打“香港牌”对中国施压。这些伎俩无论怎么矫饰，注定逃不过失败的下场。

发言人指出，香港基本法和香港国安法明确保障香港居民依法享有的权利自由，包括言论和新闻自由。香港国安法实施以来，国家安全、社会安定、市民安心，香港得以集中精力团结抗疫、振兴经济、改善民生。随着“十四五”规划实施和粤港澳大湾区战略推进，香港国际金融、贸易、航运中心地位更加稳固，法治和营商环境更加优良，社会氛围更加和谐，香港同外国的经济文化交流合作得到更好保障。那些蓄意唱衰香港的论调于实不符、于理无据，必然再次破产。

发言人强调，我们始终坚决维护国家主权安全和发展利益，坚决反对霸权主义和强权政治行径。中国已制定反外国制裁法，外部势力粗暴蛮横干预香港事务和中国内政，肆意侵害包括香港同胞在内中国人民的合法权益，必将遭到我们的坚决反击。

发言人重申，任何施压制裁都阻挡不了香港由乱及治、由治及兴的历史进程，阻挡不了中央和特区政府落实香港国安法、维护香港长治久安的坚定决心，阻挡不了“一国两制”实践行稳致远的光明前景。我们敦促少数外部势力立即停止拙劣的政治表演，停止以任何借口干预香港事务和中国内政。

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