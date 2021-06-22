人民网北京6月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会，记者会实录如下：

国务委员兼外长王毅将于6月23日主持“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议。会议将以视频形式举行，主题为“加强抗疫合作、促进经济复苏”。亚洲和太平洋地区有关国家的外长或经济部长及联合国等国际组织代表共30多方将与会。

总台国广记者：中方对本次“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议有何考虑和期待？

赵立坚：这是一次级别高、参与范围广的“一带一路”国际会议，体现了各方对“一带一路”的重视和支持。

当前，“一带一路”朋友圈不断扩大，140个国家和32个国际组织加入“一带一路”大家庭，各领域合作取得丰硕成果，成为广受欢迎的全球公共产品。新冠肺炎疫情发生以来，“一带一路”合作伙伴同舟共济、团结合作，加强健康丝绸之路、绿色丝绸之路、数字丝绸之路建设，取得一系列新进展，为各国抗击疫情、稳定经济、保障民生作出了积极贡献。

习近平主席今年在博鳌亚洲论坛主旨演讲中提出，中方将同各方继续高质量共建“一带一路”，建设更紧密的卫生合作、互联互通、绿色发展、开放包容伙伴关系。此次会议的召开，就是为了围绕习近平主席的重要倡议，与亚太地区各国凝聚共同抗击疫情、促进经济可持续复苏的新共识，推动“一带一路”实现高质量发展，为构建亚太命运共同体、人类命运共同体作出更大贡献。

新华社记者：21日，白宫新闻秘书普萨基称，在全球对新冠病毒溯源问题进行调查时，美国及其盟友将“共同努力”，“对中国施加必要压力”，敦促其成为调查的“参与者”，并提供“透明的数据和渠道”。请问中方对此有何评论？

赵立坚：在溯源问题上，美方没有资格对中方进行讹诈和胁迫，也没有权利代表国际社会对中国进行攻击抹黑。

中方已多次表明在溯源问题上的立场，昨天我也就此作了详细阐述。中方郑重呼吁，应对美方开展三个彻底调查：一是彻底调查美国疫情源头，二是彻底调查美国抗疫不力的原因和责任者，三是彻底调查德特里克堡及200多个美国海外生物实验基地存在的问题。我们也呼吁，国际社会共同努力，敦促美国配合调查，提供透明的数据和渠道。

法新社记者：联合国人权高专昨天表示，希望今年能访问新疆并获得有意义的准入，以调查“关于新疆存在严重侵犯人权现象的报道”。外交部是否愿为此访提供便利？

赵立坚：联合国人权高专在涉疆问题上发表言论与事实严重不符。当前，新疆社会安宁稳定、经济繁荣发展、人民安居乐业，各族人民的各项人权充分得到保障。某些国家和势力出于政治目的，散布关于新疆的谎言和虚假信息，企图抹黑中国形象、干涉中国内政、遏制中国发展，他们的图谋不会得逞。我们欢迎人权高专访华并参访新疆，早已向人权高专发出访华并访疆邀请，双方一直保持沟通。同时，我们也多次表明，此访应是友好访问，目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。我们坚决反对任何人利用此事进行政治操弄，向中方施压。

总台央视记者：我们注意到，中国常驻联合国代表团于6月17日向联合国秘书长交存了中国政府接受《<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>基加利修正案》的接受书。可否请你进一步介绍有关情况？

赵立坚：今年4月，习近平主席庄严宣布，中国决定接受《<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>基加利修正案》，这是中国为全球臭氧层保护和应对气候变化作出的新贡献。6月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《基加利修正案》的接受书。根据有关规定，修正案将于2021年9月15日对中方生效。

《基加利修正案》于2016年10月在卢旺达基加利通过，将氢氟碳化物（HFCs）纳入《蒙特利尔议定书》管控范围，开启了议定书协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。

中方始终积极建设性参与全球臭氧层治理和《蒙特利尔议定书》进程，为《基加利修正案》的达成发挥了重要作用。中方切实推进国内履约行动，已累计淘汰超28万吨消耗臭氧层物质，占发展中国家淘汰量一半以上。中方还严厉打击非法生产，认真履行条约义务。中方将继续认真履约，推进全球气候环境治理。

日本共同社记者：有关香港《苹果日报》停刊的问题，美国国务院发言人说，这是破坏新闻自由的行动，他呼吁中方保障香港高度自治。中方对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对美方干涉香港事务，干涉中国内政。中国香港特区政府、香港中联办、驻港国安公署已就有关问题作出回应。中国中央政府坚定支持特区政府和警方依法履职，坚定支持一切为维护国家安全和香港繁荣稳定所作的努力。

中新社记者：日前美国媒体报道称，一名美国联邦调查局探员承认曾诬告华裔教授胡安明（音）是“中国间谍”，导致胡被列入联邦禁飞名单，本人及其子被监控长达两年。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。美国媒体称此案是美司法部“中国行动计划”的一部分，已有联邦议员呼吁对美国情报部门在该案中的不当行为开展调查。这起诬告案既暴露出美国情报机构搞有罪推定式“调查”的一贯伎俩，也是美国通过情报机构搞政治操弄的又一例证。

长期以来，美国情报机构为达到特定政治目的总是不择手段，其公信力早已碎渣一地，蓬佩奥的名言“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃”就是其真实写照和黑色招牌。他们曾以一管疑似“洗衣粉”为证据指责伊拉克藏有“大规模杀伤性武器”；他们曾派间谍伪装成联合国乙肝疫苗项目工作人员，收集巴基斯坦民众的DNA；他们搞大规模监听、窃密，连欧洲盟友也不放过；他们通过“知更鸟计划”收买媒体和机构，以各种手段贿赂、操纵、利用别国记者，迫使其成为间谍。

美方应摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，停止搞政治操弄，停止干扰破坏中美在科技、人文等领域的正常交流合作。

《人民日报》记者：我们看到，自美国宣布从阿富汗撤军后，阿富汗安全形势动荡加剧。中方对此有何评论？

赵立坚：今年以来，阿富汗国内冲突不断，恐袭频仍，安全形势更趋严峻复杂。美国作为影响阿富汗问题的最大外部因素，对阿富汗当前局势负有不可推卸的责任。

20年前，美国以反恐为名出兵阿富汗，但在打击“基地”组织和塔利班的同时，造成大量平民伤亡，给阿富汗人民带来深重灾难。据报道，20年来，阿富汗已有3万多名平民被美军打死、炸死或因美军带来的战乱死亡，受伤人数超过6万，约1100万人沦为难民。

20年间，美国在阿犯下诸多罪行，劣迹斑斑、信誉扫地。2020年3月5日，国际刑事法院上诉分庭作出裁决，授权检察官对2003年5月以来在阿富汗战争中发生的战争罪和危害人类罪开展调查，对象包括美军队和中央情报局人员等，涉及美军涉嫌攻击医院等非军事目标，使用无人机滥杀滥伤，虐囚、酷刑等。

20年后，阿富汗安全形势依然复杂严峻，恐怖主义问题远未得到解决。美国突然宣布完全自阿富汗撤军，直接导致阿富汗安全形势急转直下，严重威胁阿富汗和平稳定与人民生命安全。美国留给阿富汗人民的，是一个千疮百孔、危机四伏的未来。美军应以负责任的方式撤离，确保阿富汗局势平稳过渡，避免恐怖势力趁乱坐大给阿富汗人民带来更多动荡和苦难，损害地区和平与稳定。

路透社记者：据美国Politico网站报道，拜登政府正考虑禁止进口新疆生产的多晶硅材料，以回应新疆“强迫劳动”等破坏人权行为。外交部对此有何评论？

赵立坚：所谓新疆存在“种族灭绝”“强迫劳动”完全是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。其真实目的是限制打压中国有关方面和企业发展，是在搞“强迫失业”“强迫贫困”，搞不公平竞争。中方已经多次澄清事实和真相。美方应尊重事实，立即停止恶意散播虚假信息并基于虚假信息无理打压中国企业。中方将密切关注美方举措，并作出必要反应，坚决维护自身利益。

路透社记者：中国驻美国大使崔天凯宣布将卸任，请问他的继任者会是谁？

赵立坚：感谢你的关注。我目前没有受权可以发布的消息。

路透社记者：周一，美国商务部宣布将撤销前政府去年9月针对应用TikTok和微信等颁布的行政禁令。中方是否认为此举是积极的一步？

赵立坚：我注意到有关报道。这是朝着正确方向迈出的积极一步。中方一直敦促美方切实尊重市场经济原则和国际经贸规则，立即停止泛化国家安全概念，停止滥用国家力量无理打压中国科技企业的行径，公平、公正、非歧视性对待中国企业。中国政府将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。

总台央广记者：21日，欧盟、美国、英国、加拿大发表联合声明称对白俄罗斯政府持续攻击人权、基本自由和国际法的行为深表关切，同时分别宣布了各自对白制裁措施。请问中方有何评论？

赵立坚：中方一贯反对在国际关系中动辄使用单边制裁或以制裁相威胁，反对外部势力干涉白俄罗斯内政，尊重白俄罗斯根据本国国情自主选择的发展道路。中方相信，白俄罗斯人民能够通过自己的努力保持政局稳定和社会安宁，希望国际社会为此发挥建设性作用。

《中国日报》记者：今年是中欧班列开行10周年。10年来，中欧班列经历了怎样的跨越式发展？中方如何看待未来同“一带一路”沿线国家互利共赢的前景？

赵立坚：2011年3月，首趟中欧班列从重庆发出开往德国杜伊斯堡，开启了中欧班列创新发展的序章。10年来，中欧班列开行累计突破4万列，仅去年就突破了“万列”大关，合计货值超过2000亿美元，打通73条运行线路，通达欧洲22个国家的160多个城市。10年来，中欧班列为数万中外企业带来商机，为沿线数亿民众送去实惠，开创了亚欧陆路运输新篇章，铸就了沿线国家互利共赢的桥梁纽带。

特别值得一提的是，新冠肺炎疫情发生以来，中欧班列这支钢铁驼队肩负起“生命通道”的神圣使命，累计向欧洲发运1199万件、9.4万吨防疫物资，有力保障了全球产业链供应链稳定，为护佑班列沿线各国人民生命安全和身体健康发挥了重要作用。

中欧班列是“一带一路”的重要组成部分，它的欣欣向荣充分说明，“一带一路”建设正在彰显出愈加强大的韧性和旺盛活力。商务部发布的最新数据显示，仅今年1月至5月，中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资就达到74.3亿美元，同比增长13.8%，承包工程项目也在稳步推进。在疫情大背景下，“一带一路”建设取得的亮眼成绩令人振奋，为沿线国家经济恢复发展提供了强大动能，也得到了沿线国家人民的由衷支持与称赞。

中方愿同各方一道，进一步深化各领域务实合作，在扎实推进“一带一路”建设的阳光大道上，继续携手前行，为全球经济稳定和增长不断注入新动力，贡献正能量。

路透社记者：联合国一个委员会建议将澳大利亚大堡礁列入濒危世界遗产名录，引发澳方不满。澳政府认为此举是出于政治动机。澳政府人士对路透社记者表示，因为中国目前是该委员会主席，澳方认为是中方在背后施加影响。你对此有何回应？

赵立坚：就像澳大利亚一些人一直以来出于意识形态偏见散布涉华谣言和虚假信息一样，刚才你提到的有关说法完全是毫无根据的抹黑污蔑。

(责编：苏缨翔、刘慧)