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美方承认诬告华裔教授是“中国间谍”　赵立坚：美国应停止通过情报机构搞政治操弄

2021年06月22日19:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月22日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月22日外交部例行记者会上，中新社记者提问：日前美国媒体报道称，一名美国联邦调查局探员承认曾诬告华裔教授胡安明（音）是“中国间谍”，导致胡被列入联邦禁飞名单，本人及其子被监控长达两年。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。美国媒体称此案是美司法部“中国行动计划”的一部分，已有联邦议员呼吁对美国情报部门在该案中的不当行为开展调查。这起诬告案既暴露出美国情报机构搞有罪推定式“调查”的一贯伎俩，也是美国通过情报机构搞政治操弄的又一例证。

长期以来，美国情报机构为达到特定政治目的总是不择手段，其公信力早已碎渣一地，蓬佩奥的名言“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃”就是其真实写照和黑色招牌。他们曾以一管疑似“洗衣粉”为证据指责伊拉克藏有“大规模杀伤性武器”；他们曾派间谍伪装成联合国乙肝疫苗项目工作人员，收集巴基斯坦民众的DNA；他们搞大规模监听、窃密，连欧洲盟友也不放过；他们通过“知更鸟计划”收买媒体和机构，以各种手段贿赂、操纵、利用别国记者，迫使其成为间谍。

美方应摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，停止搞政治操弄，停止干扰破坏中美在科技、人文等领域的正常交流合作。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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