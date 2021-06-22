人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

赵立坚：美国对阿富汗当前局势负有不可推卸的责任

2021年06月22日19:32 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京6月22日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月22日外交部例行记者会上，《人民日报》记者提问：我们看到，自美国宣布从阿富汗撤军后，阿富汗安全形势动荡加剧。中方对此有何评论？

赵立坚：今年以来，阿富汗国内冲突不断，恐袭频仍，安全形势更趋严峻复杂。美国作为影响阿富汗问题的最大外部因素，对阿富汗当前局势负有不可推卸的责任。

20年前，美国以反恐为名出兵阿富汗，但在打击“基地”组织和塔利班的同时，造成大量平民伤亡，给阿富汗人民带来深重灾难。据报道，20年来，阿富汗已有3万多名平民被美军打死、炸死或因美军带来的战乱死亡，受伤人数超过6万，约1100万人沦为难民。

20年间，美国在阿犯下诸多罪行，劣迹斑斑、信誉扫地。2020年3月5日，国际刑事法院上诉分庭作出裁决，授权检察官对2003年5月以来在阿富汗战争中发生的战争罪和危害人类罪开展调查，对象包括美军队和中央情报局人员等，涉及美军涉嫌攻击医院等非军事目标，使用无人机滥杀滥伤，虐囚、酷刑等。

20年后，阿富汗安全形势依然复杂严峻，恐怖主义问题远未得到解决。美国突然宣布完全自阿富汗撤军，直接导致阿富汗安全形势急转直下，严重威胁阿富汗和平稳定与人民生命安全。美国留给阿富汗人民的，是一个千疮百孔、危机四伏的未来。美军应以负责任的方式撤离，确保阿富汗局势平稳过渡，避免恐怖势力趁乱坐大给阿富汗人民带来更多动荡和苦难，损害地区和平与稳定。

(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部