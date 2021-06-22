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王毅将主持召开“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议

2021年06月22日19:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月22日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月22日外交部例行记者会上，赵立坚宣布：国务委员兼外长王毅将于6月23日主持“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议。会议将以视频形式举行，主题为“加强抗疫合作、促进经济复苏”。亚洲和太平洋地区有关国家的外长或经济部长及联合国等国际组织代表共30多方将与会。

总台国广记者提问：中方对本次“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议有何考虑和期待？

赵立坚：这是一次级别高、参与范围广的“一带一路”国际会议，体现了各方对“一带一路”的重视和支持。

当前，“一带一路”朋友圈不断扩大，140个国家和32个国际组织加入“一带一路”大家庭，各领域合作取得丰硕成果，成为广受欢迎的全球公共产品。新冠肺炎疫情发生以来，“一带一路”合作伙伴同舟共济、团结合作，加强健康丝绸之路、绿色丝绸之路、数字丝绸之路建设，取得一系列新进展，为各国抗击疫情、稳定经济、保障民生作出了积极贡献。

习近平主席今年在博鳌亚洲论坛主旨演讲中提出，中方将同各方继续高质量共建“一带一路”，建设更紧密的卫生合作、互联互通、绿色发展、开放包容伙伴关系。此次会议的召开，就是为了围绕习近平主席的重要倡议，与亚太地区各国凝聚共同抗击疫情、促进经济可持续复苏的新共识，推动“一带一路”实现高质量发展，为构建亚太命运共同体、人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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