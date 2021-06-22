新华社伦敦6月22日电（国际观察）公投五年后，英国受困“脱欧”后遗症

新华社记者王慧慧 杨海若

2016年6月23日，英国就是否脱离欧盟举行全民公投，52%的投票者支持“脱欧”。过去5年间，英欧经历漫长谈判，终于在2020年1月完成“离婚”手续，又经历了近一年的争吵，在2020年年底达成以贸易为核心的未来关系协议，完成真正意义上的“脱欧”。

尽管英国如愿摆脱欧盟“束缚”，但从近半年来的情况看，“脱欧”后遗症日益明显。

货物与人员流通受阻

从2021年1月1日起，英国退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟。尽管根据英欧协议，双方商品贸易继续享受零关税、零配额待遇，避免了贸易成本的大幅上升，但从短期来看，英欧贸易仍面临不少新问题，例如新增的边检成本、文件准备以及通关延误等。

英国国家统计局数据显示，今年第一季度英欧货物贸易总额较2018年同期下降23.1％。英国食品和饮料联合会的报告指出，今年第一季度英国对欧盟食品和饮料出口额较2020年同期下降47%，对爱尔兰、德国、西班牙、意大利等国出口下降一半以上，其中乳制品受冲击最大，牛奶和奶油销售额下跌九成。

相比货物贸易，英国支柱产业之一金融服务业面临的困难更大，因为相关公司在欧盟成员国的准入程度已无法与“脱欧”前相提并论。英国雷丁大学国际商务专家拉杰尼什·纳鲁拉认为，英国下一步必须重点围绕金融服务业面临的问题与欧盟展开谈判。

“脱欧”还影响了英欧之间人员的自由往来。据英国媒体报道，2019年年底以来，约有130万外国工人因“脱欧”和新冠疫情离开英国。招聘网站Indeed的数据显示，今年5月份欧盟居民对英国企业招聘信息的搜索量比2019年平均水平下降36%，餐饮、护理、仓储等低薪行业尤其明显。

由于外国工人短缺，4月份重新开放的英国餐饮店和一些零售企业纷纷遭遇招工难，一些雇主不得不提高工资以吸引英国工人。有英国商界领袖表示，缺乏外国工人将阻碍英国经济从疫情中复苏，企业被迫提高工资很可能导致商品和服务价格上涨。

国内国外矛盾凸显

在英国北爱尔兰地区，“脱欧”后遗症的影响更为真切。北爱地区是英国“脱欧”后与欧盟贸易争议的焦点。按照英国“脱欧”协议，北爱地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。但这一安排导致北爱地区与英国大不列颠岛之间设立关卡，由此加剧了北爱地区亲英派与独立派之间的矛盾。今年4月以来，北爱地区局势紧张，多地发生大规模抗议活动。

“脱欧”也加剧了苏格兰的“脱英”倾向。早在英国“脱欧”前，苏格兰就有独立呼声，并于2014年9月举行了首次独立公投，但未获通过。由于苏格兰与欧盟经济关系紧密，多数苏格兰人在英国2016年“脱欧”公投中支持“留欧”。在英国选择“脱欧”后，苏格兰独立情绪进一步加强。主张独立的苏格兰民族党今年5月连续第四次赢得苏格兰议会多数席位，党魁妮古拉·斯特金继续担任苏格兰政府首席大臣。她称自己的首要任务是带领苏格兰渡过新冠疫情危机，而危机过后她将寻求举行第二次苏格兰独立公投。

此外，“脱欧”引发英国与欧盟国家之间的一些老问题卷土重来。5月初，英法两国在英属泽西岛海域的渔业争议一度升级，双方甚至分别派遣了军舰。此次争议的起因是泽西岛地方政府限制进入该海域的法国渔船数量，而法方认为此举违反“脱欧”协议。

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