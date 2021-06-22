新华社华盛顿6月21日电 专访：美国无视自身侵犯人权问题，却对他国人权指手画脚——访美国经济学家杰弗里·萨克斯

新华社记者熊茂伶

美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯日前接受新华社记者书面采访时说，美国无视自身侵犯人权的问题，却带着偏见批评他国人权。

萨克斯曾在2001年至2018年连续担任三任联合国秘书长的特别顾问，目前担任联合国可持续发展解决方案网络负责人。

萨克斯指出，美国在经济权利、少数族裔权利和干涉他国内政方面存在侵犯人权问题。首先，美国不遵循《世界人权宣言》所确定的经济权利，例如人人享有医疗保健的权利。第二，美国社会种族主义根深蒂固，在历史上，侵犯了印第安人、非洲裔和其他少数族裔的权利。第三，美国违反《联合国宪章》中相互尊重主权和不干涉别国内政的原则，多次非法、自私地干涉其他国家的内政，甚至侵略他国，推翻他国政府。

另外，他认为，如果有关于人权的问题和关切被提出来，应该由联合国人权理事会来解决，而不是由任何国家单方面采取行动。他指出，美国对伊朗、委内瑞拉等很多国家实施的单边威胁和制裁，都是不应该的。

萨克斯表示，在21世纪，各国学者应积极讨论寻找不同文化和国家之间的共识。他认为《世界人权宣言》是一个非常重要的起点，因为这一宣言是基于各种宗教、思想和文化的价值观而产生的。他指出，2023年将迎来《世界人权宣言》诞生75周年，这是寻求21世纪世界共识的重要机遇，对于世界和平与繁荣至关重要。

萨克斯还从经济学家的角度，呼吁各国努力确定贸易、金融和技术方面共同的全球规则，并努力遵守，以促进全球可持续发展。各国可以也应该根据本国的传统、历史、文化、需求、创新和条件选择自己的发展道路。同时，由于全球相互联系，各国也需要就如何管理正受到严重威胁的全球经济和自然环境达成共识和协议。

“我认为所有国家都应该遵循多边主义的标准，这包括《世界人权宣言》和《联合国宪章》两个关键支柱。这样，我们才能够拥有一个和平、合作、繁荣并实现人类尊严的世界。”萨克斯说。（参与记者朱俊清）

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