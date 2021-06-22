新华社约翰内斯堡6月22日电（记者荆晶）南非政界、学界代表21日在中国驻南非大使馆和南非国家新闻俱乐部联合举办的“百年大党风华正茂，携手前行共创未来”高端对话会上，盛赞中国共产党百年来取得的巨大成就。

南非非洲人国民大会（非国大）总司库保罗·马沙蒂莱说，中国共产党作为进步政党，不仅为中国谋福祉，更为世界带来启示。中国共产党带领中国人民支持南非民族解放斗争，两国人民早已结下深厚友谊。非国大高度重视与中国共产党的党际关系，赞赏中国脱贫和反腐成就，愿在南非社会经济转型过程中学习借鉴中国共产党实现经济高速发展和社会长期稳定的宝贵经验和做法。

南非前副总统卡莱马·莫特兰蒂表示，中国共产党实现发展壮大和国家治理非凡成就的主要秘诀是思想和组织上的统一。中国共产党具有远见卓识，坚持实事求是，通过制定各领域发展规划，形成有利于国家发展的道路制度和方针政策。中国共产党拥有先进的领导干部选拔任用体系，确保国家奋斗目标保持长期连续稳定。

南非共产党第一副总书记索利·马派拉指出，中国共产党领导中国人民在经济发展和消除贫困方面取得的伟大成就令人钦佩。当前世界发展仍面临南北不平衡问题，美国奉行单边主义的做法完全行不通。非中、南中关系应成为国际关系发展的样板，各国应在以人民为中心思想指引下，携手共建一个和平、安全、平衡发展的世界。

非国大党校校长、财政部副部长戴维·马松多，南非外交部副总司长阿尼尔·苏克拉尔，独立传媒集团董事长伊克巴尔·苏尔韦和约堡大学非中研究中心主任孟大为等嘉宾也在发言中盛赞中国共产党百年历程取得的辉煌成就，阐述中国共产党成功的秘诀以及中国共产党执政理念对南非和非洲的启示，认为中国共产党将发展成果惠及广大人民，减贫脱贫展现了中国共产党强大的领导力。

中国驻南非大使陈晓东表示，新形势下，中国共产党愿与非国大、南非共及非洲和世界各国政党和人民一道，开展互学互鉴，深化党的建设和治国理政经验交流，扩大党际交往，对接彼此发展战略，相互支持，增进互信，共同进步；加强抗疫和疫后经济复苏合作，共同早日战胜疫情，造福两国人民；共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，共同开创更加美好的未来。

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