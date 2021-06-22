新华社北京6月22日电（记者潘洁）“与明代的紫禁城相比，现在保护完好的建筑占比有多大？”“在文物保护和城市发展方面，故宫有哪些经验可以分享？”“今后我们能在故宫看到更多的外国藏品展出吗？”……21日，在故宫博物院建福宫花园，驻华外交官们踊跃提问，故宫博物院院长王旭东侃侃而谈，现场气氛十分活跃。

当日，国务院新闻办公室组织驻华外交官走进故宫，在这座有着600多年历史的雄伟建筑群之中，探寻中国的“文化密码”。

“登上延春阁，远眺故宫古建筑群，我仿佛能穿越历史。”俄罗斯驻华使馆文化部负责人库金娜·安娜精通中文，她感慨，故宫厚重的历史气息，让她再次感受到中华文化的博大精深。

在故宫文保科技部文物修复室，从古钟表到书画，从青铜器到金币元宝，一件件被岁月侵蚀的瑰宝，在文物修复专家们的手中重现光彩。

“原本以为这些修复专家年纪都比较大，没想到一进修复室就看到了一些年轻面孔。”安娜说，博物院能吸引青年一代投身文物事业，值得称赞。

阿曼驻华使馆二等秘书纳赛尔·拉希德对修复专家们兢兢业业、踏踏实实的工作态度尤为感叹。“为了修复一幅画，修复专家会花一年多的时间，太不容易了！”他说，中国对传统文化和文物的保护，值得阿曼学习。

匈牙利驻华使馆参赞宋妮雅是一名考古学家。在青铜器修复室，她饶有兴趣地向工作人员询问修复细节。“中国的文物修复方式和标准与我们不太一样，很受启发。”

宋妮雅说，尽管自己曾多次参观故宫，但每次来都有新发现、新收获，在这里，能够真正感受到源远流长、博大精深的中华文明。“期待更多中国文物走进匈牙利，两国开展更多文化交流活动。”

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