新华社北京6月22日电 （国际观察）“人权教师爷”真面目之一：美国，坍塌的“人权灯塔”

新华社记者柳丝

6月19日，美国肯塔基州路易斯维尔市36岁的非洲裔姑娘洛佩斯，生平第一次在这一天庆祝黑奴解放日“六月节”。去年非洲裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察跪压致死引发全美反种族歧视抗议浪潮后，有着150多年历史的“六月节”开始被更多人所知。

“我们必须不断思考那些被奴役的人和他们的后代，因为种族主义的故事远未结束。”洛佩斯的话反映出美国人权的“真相”。在一向自诩为“人权灯塔”的这个国度，系统性种族歧视和各种形式的种族压迫依然广泛存在，少数族裔处境艰难，深受仇恨犯罪与警察暴力执法之苦，而新冠疫情又进一步暴露了美国社会根深蒂固的种族不平等……不断曝光的种种人权劣迹，让所谓“灯塔”日益坍塌。

被“遗忘”的血泪史

今年是美国塔尔萨种族屠杀100周年。“关于塔尔萨的真相，以及一些美国白人对美国黑人不断施加的暴力，都被系统性地忽视了，”美国著名演员汤姆·汉克斯在《纽约时报》发表长文说，“我从未读过一页学校的历史书，讲述过这段历史。”

100年后的今天，在美国，少数族裔的血泪史被刻意“遗忘”，对少数族裔的歧视和压迫依旧令人“无法呼吸”。

美国民间组织“警察暴力地图”网站公布的数据显示，2020年美国警察共开枪打死1127人，这一年中只有18天没有枪杀任何人。非洲裔只占美国总人口的13%，却占被警察枪杀人数的28%，非洲裔死于警察之手的概率是白人的3倍。有色人种在美国18岁以下未成年人中的占比约为三分之一，却占到被监禁未成年人总数的三分之二。

联合国消除种族歧视委员会等机构指出，美国的种族主义令人震惊，白人种族主义者、新纳粹分子和三K党成员公然使用种族主义的标语、口号，宣扬白人至上，煽动种族歧视和种族仇恨。美国政治人物也越来越多地使用分裂性语言，试图将少数族裔和特定宗教群体边缘化，此举等同于煽动暴力、不容忍和偏执。

种族主义社会

如果说，美国警方对少数族裔的暴力执法往往以残酷的方式暴露在世人面前，是容易引发愤怒的显性存在，那么，美国社会在卫生、教育、就业等层面的种族歧视则是更加制度化、常态化的隐性存在，其给少数族裔带来的伤害其实更为严重。

“没有什么比（新冠）疫情下的生与死更能体现美国的肤色差异了。”英国《金融时报》曾这样点评因为疫情而加剧的美国种族不平等问题。

美国疾控中心6月公布的最新数据显示，在有族裔数据可查的至少接种过一剂新冠疫苗的美国人中，61%是白人，15%是拉美裔，9%是非洲裔，少数族裔接种疫苗的比例明显低于其在总人口中的占比。联合国人权理事会非洲人后裔问题专家工作组2020年8月21日向人权理事会第45次会议提交报告指出，美国新冠疫情的感染率和死亡率体现出明显的种族差异，非洲裔的感染率、住院率和死亡率分别是白人的3倍、5倍和2倍。

美国职场中的种族歧视本就根深蒂固，而新冠疫情更加剧了少数族裔的失业风险。美国经济政策研究所统计显示，虽然美国所有群体的失业率在2020年第三和第四季度都有所下降，但拉美裔失业率仍比白人高60%，而非洲裔失业率则从比白人高60%上升到高90%。该机构指出，美国劳动力市场显示出日益加剧的种族不平等。

《华尔街日报》和美国全国广播公司2020年7月9日进行的一项联合民调显示，56%的美国选民认为美国社会是种族主义社会。

不平等还在加剧

最近，美国得克萨斯州提出一项限制投票法案引发诸多批评。该法案对投票方式、时间、选民身份证明等都做出了严苛规定，例如禁止周日上午投票，而传统上非洲裔经常在这个时间段到投票站投票。美国舆论认为，这一法案若获得通过，将损害该州少数族裔的投票权。

50多岁的当地非洲裔选民凯文·比文斯认为，这是美国长期种族不平等的一个最新例证。他说：“作为非洲裔美国人，这对我们来说并不新鲜……我们在政治和种族上都是少数族裔。”

得州的情况并非个例。美国布伦南司法研究中心5月底公布的数据显示，仅在今年1月至5月中旬期间，美国至少已有14个州颁布了22项限制投票权的法案，还有48个州提出了至少389项限制性法案。

“这是自吉姆·克劳时代以来我们从未见过的。”美国佐治亚州民主党籍联邦参议员拉斐尔·沃诺克说。臭名昭著的《吉姆·克劳法》泛指1876年至1965年间美国一些州对有色人种实施的种族隔离法律。

“这是穿着新衣服的吉姆·克劳。”沃诺克说。

(责编：于洋、崔越)