新华社华盛顿6月21日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国《华盛顿邮报》日前刊发调查报道说，在100年前的塔尔萨种族屠杀中，美国俄克拉何马州塔尔萨市警方曾为白人暴徒提供武器，协助后者对该市格林伍德黑人社区进行烧杀抢掠。

1921年5月31日至6月1日，白人暴徒袭击并纵火焚烧格林伍德黑人社区，包括妇女儿童在内约300名黑人遇害，社区约1万名黑人居民无家可归。如今，塔尔萨种族屠杀的幸存者只剩3人健在。

据《华盛顿邮报》报道，这3名幸存者2020年在对塔尔萨市等发起的索赔诉讼书中写道，屠杀发生时，当地警方曾为白人暴徒提供武器，协助其实施烧杀抢掠。

报道还说，屠杀发生后，惨遭杀戮的黑人被弃尸于流经塔尔萨市的阿肯色河中，或被掩埋在大型丛葬坑里。上百名幸存者被武装押送至集中营关押了数周。现年107岁的幸存者维奥拉·弗莱彻今年5月中旬在国会作证时说：“我一辈子不会忘记我们离开家时白人暴徒的暴力。我们的国家可能会忘记这段历史，但我不能忘记，也不会忘记。其他幸存者和我们的后人也不会忘记。”

塔尔萨是俄克拉何马州第二大城市，20世纪初因附近发现石油致富。格林伍德社区经过黑人企业家十几年经营，发展成当时全美最繁荣的黑人经济和文化中心之一，有“黑色华尔街”之称。屠杀发生后，没有暴徒被起诉，遇害者亲属和幸存者也未得到赔偿。当时美国种族隔离制度盛行，加上联邦法律和政策在建筑标准、住房贷款、道路规划等方面的种族歧视，多数黑人家庭无法重建家园，“黑色华尔街”从此消失。

《华盛顿邮报》日前刊载了美国非洲裔历史学家斯科特·埃尔斯沃思《发掘: 一座美国城市及其对正义的追寻》一书的部分节选。书中说，在屠杀发生后的半个多世纪中，关于屠杀的官方记录逐渐丢失，20世纪20至30年代俄克拉何马州出版的历史教科书对屠杀事件也只字未提。到20世纪40年代末，屠杀后出生的塔尔萨市民已经成年，但他们对那场屠杀一无所知。塔尔萨人对屠杀的讨论仅散见于城市的零星角落。

埃尔斯沃思在书中写道，塔尔萨绝非个例，历史上有太多美国人死于种族骚乱，而如今却不知葬身何处。

(责编：于洋、崔越)