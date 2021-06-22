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世卫专家：新冠变异毒株德尔塔已传至92国 疫苗仍有效

2021年06月22日13:38 | 来源：新华社
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新华社日内瓦6月21日电（记者刘曲）世界卫生组织专家21日在日内瓦总部表示，新冠病毒变异毒株德尔塔目前已扩散至92个国家。虽然其传播性更强且人体在接种新冠疫苗后针对德尔塔毒株产生的中和抗体滴度有所降低，但疫苗对预防重症和减少死亡仍然有效。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在当天的记者会上表示，截至目前已有92个国家和地区检测到德尔塔毒株传播。德尔塔毒株是目前已被世卫组织标记为“需要关注”的新冠变异病毒之一，最早于2020年10月在印度被发现。

范凯尔克霍弗表示，最早在英国被发现的新冠变异毒株阿尔法已在世界各地迅速传播，德尔塔毒株比阿尔法毒株更易传播。目前许多国家已开始放松公共卫生和社交隔离措施，如过早或过快放松，鉴于当前民众仍未全面接种新冠疫苗，德尔塔毒株将会迅速传播。

范凯尔克霍弗指出，苏格兰的一项最新研究提出，德尔塔毒株有可能增加患者入院治疗的风险。但这只是在单一国家开展的一项初步研究，结论还需进一步验证。目前还没有迹象表明德尔塔毒株会导致新冠致死率上升。

虽然最近发表在《柳叶刀》上的一项研究显示，针对德尔塔毒株，人体接种新冠疫苗后产生的中和抗体滴度有所降低，但范凯尔克霍弗强调，疫苗对预防重症和减少死亡仍然有效。此外，她呼吁公众在确保接种两剂疫苗的同时，仍须采取防护措施。

范凯尔克霍弗警告称，虽然疫苗针对目前的病毒仍有效，但将来病毒有可能出现一系列突变从而导致疫苗实际上失去效力，这正是我们需要确保预防的情况。为此，应尽量避免和减少病毒传播，因为病毒传播得越广，变异机会就越大。

(责编：于洋、崔越)

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