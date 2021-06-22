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中国代表敦促国际社会向南苏丹提供建设性帮助

2021年06月22日10:21 | 来源：新华社
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新华社联合国6月21日电 中国常驻联合国副代表戴兵21日在安理会审议南苏丹问题时发言，敦促国际社会向南苏丹提供建设性帮助。

他说，下个月，南苏丹将迎来独立十周年。要以此为新的起点，加倍努力，尽快实现南苏丹和平发展。国际社会要继续提供建设性帮助。

他说，近期，南苏丹过渡政府克服重重困难，在多个领域取得重要进展。南苏丹各方要继续扎实推进大选筹备、统一军队建设等工作，持续落实解决南苏丹冲突重振协议，为实现持久和平奠定基础。中方呼吁反对派联盟尽快同南苏丹政府达成和平协议。国际社会要充分考虑南苏丹国情，充分尊重南苏丹处理本国事务的主导权，支持非盟、东非政府间发展组织等区域组织发挥积极作用，并提供有针对性的帮助，避免一味施压。安理会应尽快响应非盟呼吁，解除对南苏丹的制裁，发出正面积极信息。

南苏丹停火局面总体维持，同时安全形势仍然脆弱，族群冲突、武装暴力、土地资源争夺等问题依然存在。中方呼吁有关方遵守停火承诺，积极致力于和平进程。国际社会要加大对南苏丹政府的能力建设，提升南苏丹政府保护平民的能力。

他说，当前，南苏丹经济面临较大困难，粮食安全问题突出，卫生能力薄弱，人道援助缺口巨大。国际社会应该继续加大对南苏丹人道援助力度，帮助南苏丹抗击疫情，提供新冠疫苗，努力摆脱当前困难。中方急南苏丹之所急，向南苏丹政府提供3000多吨粮食等人道主义援助，提供10多批抗疫物资，派遣医疗专家组，同时保持在基础设施建设、教育、卫生等领域支持。

(责编：于洋、崔越)

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