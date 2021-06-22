新华社贝尔格莱德6月22日电 全球连线：中国日新月异的变化令我振奋——塞尔维亚社会党主席、议长达契奇点赞中共执政成就

新华社记者石中玉

“每次访问，中国日新月异的发展变化都令我印象深刻，感到振奋，”塞尔维亚社会党主席、议长达契奇日前接受新华社记者专访时说，“在中国共产党领导下，中国取得的发展成就在中国历史乃至世界历史上都前所未有。”

达契奇说，建党百年来，中国共产党历经曲折，经受考验，始终不忘初心，致力于实现中国的独立自主、社会进步和人民幸福。“我认为这是中国共产党始终保持强大生命力的原因之一。”

2020年2月26日至27日，时任塞尔维亚第一副总理兼外长的达契奇对中国进行正式访问。在中国全力抗击新冠疫情之际，塞方坚定同中方站在一起，体现中塞牢不可破的“铁杆情谊”。

达契奇表示，到访中国让他有机会直观了解中国在抗疫斗争中所作努力。他说：“中国政府始终致力于保护人民免受新冠病毒侵害……在中国共产党领导下，中国付出不懈努力，短时间内取得抗疫斗争巨大成果。”

达契奇说，中国在做好自身疫情防控的同时还积极帮助其他国家抗击疫情。中国多次向塞方提供帮助，运送物资和疫苗、派遣医疗专家组、建立病毒实验室，助力塞尔维亚抗击疫情。“衷心感谢中方为塞抗疫斗争所提供的帮助。”

达契奇还高度评价中国在脱贫攻坚中取得的巨大成就。他说，在中国共产党的领导下，中国人民共同努力，中国取得脱贫攻坚战的全面胜利。

达契奇表示，中国在取得巨大发展成就的同时，保持着独立自主并坚持自身价值取向。中国的发展模式受到广泛认可，中国发展的实践也为其他国家解决各自挑战树立榜样。

达契奇说：“我相信，未来中国共产党将继续领导中国在实现持久繁荣和人民幸福的道路上不断前进，继续在国际舞台上发挥重要作用。”

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