近日，习近平总书记在主持中共中央政治局第三十次集体学习时强调，要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性，下大气力加强国际传播能力建设，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

6月17日，一场题为“勇担国际传播使命，讲好中国故事”的座谈会在京召开。座谈会由欧美同学会（中国留学人员联谊会）主办，团结报社和《留学生》杂志社协办，旨在号召广大留学人员学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进国际传播工作的重要讲话精神。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君出席并讲话。

建言共襄“大国话语权”

座谈伊始，王丕君说，“改革开放以来，特别是党的十八大以来，中国的发展态势越来越好，中国人民的向心力不断凝聚，国际上对中国的关注度持续增强，研究中国、学习中国、借鉴中国的现象越来越普遍。世界比历史上任何时候都更加渴望了解真实、全面、立体的中国。讲好中国故事，传播好中国声音，从来没有像今天这样成为如此紧迫的世界性战略需求。”

欧美同学会拉美分会会员冀艺是CGTN西班牙语部采访组副制片人、记者，她结合实际工作表示，培养造就融通中外的国际传播人才，是提升国际传播能力的必然要求。在竞争激烈的国际舆论场中，需要深谙不同文化背景，掌握应对不同题材，具备沟通表达技巧。要以故事化叙事、戏剧化表达，超越文化和地区的差异，唤起各国人民的情感共鸣。

《中国信息界》杂志社社长、中国信息界发展研究院院长尚进提出，近年来，随着我国留学人员数量不断增加，越来越多国人在海外通过多种传播渠道与国内保持联系、与当地社会相互影响，通过全媒体的手段，以爱国、思乡、友爱、互助为主线进行国际传播。团结留学生群体，与我国具有一定国际影响力的媒体相配合，将会提升我国国际话语权和影响力。

欧美同学会留英分会会员、中国传媒大学研究员张潇予谈到：“习近平总书记关于国际传播工作的重要讲话包含着国际话语权、中国叙事体系、战略传播体系等重要关键词。加强和改进国际传播工作，必须宣传好中国特色、中国智慧、中国方案、中国主张。”

中国生产力促进中心协会两岸生产力工作委员会主任沈帅提出，真实故事最具说服力，讲好中国故事需要高质量内容支持，坚持原创特色生态为价值主导。他表示，传播内容应以文化为主，文化的作用在于创造认同，传播文化会产生强大的凝聚力，有助于提升我国的国际影响力与话语权。

发挥优势 勇担国际传播使命

习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上发表重要讲话指出，希望广大留学人员充分发挥自身优势，加强内引外联、牵线搭桥，当好促进中外友好交流的民间大使，多用外国民众听得到、听得懂、听得进的途径和方式，讲述好中国故事，传播好中国声音，让世界对中国多一分理解、多一分支持。

习近平总书记关于加强和改进国际传播工作重要讲话为讲好中国故事、展示真实立体全面的中国指明了方向和目标。实现这个目标需要很多力量，欧美同学会和留学人员是其中重要的生力军，担当着职责和使命。留学人员在国际传播中具备国际沟通的语言优势、覆盖众多国家的人群优势，熟悉留学地的知识优势、深刻了解中国的文化优势。汇聚留学人员磅礴力量，做好国际传播工作，是欧美同学会践行民间外交生力军职能定位的内在要求。

据了解，欧美同学会（中国留学人员联谊会）近年来围绕中国精神、中国价值、中国力量，从经济、科技、文化等多层面持续开展国际传播工作，已连续举办了中法文化论坛、中德科技论坛、中美经贸论坛等双边、多边国际交流活动，推动了中华文化走出去，将讲述中国故事融合于双边、多边的信息、经贸、实业交流合作之中，全方位向世界阐释推介了具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。

讲好中国故事，传播好中国声音，做好国际传播工作，同样是践行民间外交生力军的题中应有之义。

欧美同学会留美分会副会长高志凯表示：“西方涉华舆论场上形势错综复杂，我们要主动去创造话语权，变被动为主动，构建与综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。我们应重点研究如何发挥广大留学人员的全球资源优势，在更多更权威的国际发声平台上，选好真实典型，讲好真实故事，发好言，表好态，助力构建国际话语主动权。”

全国政协委员、欧美同学会中东欧分会会长、中央音乐学院音乐孔子学院中外音乐文化交流与体验基地主任刘月宁长期致力于推动中国与“一带一路”沿线国家在教育、文化等方面的国际合作，培养了一大批热爱中国音乐文化的外国学生人才。刘月宁表示：“人类对真善美有共同的信仰追求。留学人员做好国际传播工作，关键是要把中国的美好传播到世界各地，架起心灵相通的桥梁，致力构建大国话语权。”

服务人类命运共同体伟大构想

团结报社副总编辑浮新才在发言中指出，讲好中国故事，是基于构建人类命运共同体这一伟大构想的长远谋划布局。新闻媒体要增强自信，广泛汇聚力量，改进报道方法，为加强国际传播能力建设提供舆论支持。《团结报》将以此为契机加强和欧美同学会的交流协作，发挥专业性、影响力，更好展示欧美同学会锚定留学报国人才库、建言献策智囊团、开展民间外交的生力军职能定位的积极作为。

欧美同学会留日分会会员王群表示：“习近平总书记关于国际传播的重要讲话，强调了新时代构建人类命运共同体的中国方案，在海外产生了非常大的影响。讲好中国故事、传播中国声音的同时，更要弘扬好、塑造好中国留学人员新形象，让留学人员成为推动弘扬中华文化、塑造中国新形象的国际传播使命担当者。”

王丕君在总结时指出，欧美同学会将认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，抓住我国发展的大好时机，把中国的发展优势、制度优势转化为话语优势、形象优势，塑造可信、可爱、可敬的中国形象，今后将着力部署一些展示中国发展进展事实的对外交流活动，让留学人员和国外公众在感受各方面宏大事实基础上形成全面客观认知中国、理解中国、支持中国的磅礴力量；将把握自身优势和特点，创造和利用好各种机会，通过“请进来”“走出去”多种途径，助推留学人员主动沟通、有效沟通，运用事实、思想的力量，广泛宣传中国主张、中国智慧和中国方案，展现丰富多彩、生动立体的中国形象；将积极利用欧美同学会线上、线下各个平台，为进一步提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力作出欧美同学会和广大留学人员的群体贡献。

来源：微信公号欧美同学会

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