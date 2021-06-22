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中方坚决反对联合国人权高专有关涉港涉疆等错误言论

2021年06月22日09:00 | 来源：新华社
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新华社日内瓦6月21日电 联合国人权事务高级专员21日在人权理事会无视事实，就涉港、涉疆等问题发表错误言论，干涉中国内政，中方对此坚决反对。

中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印在一份声明中说，中国制定和实施香港国安法属于中国主权。香港国安法为保障香港长治久安和繁荣稳定，确保“一国两制”行稳致远提供了强大制度和法律保障，得到了广大香港居民的支持和拥护。香港国安法实施后，香港实现由乱及治的重大转折，香港民众再也不用生活在动荡和暴力的威胁中，各项合法权利和自由在安全环境下得到更好行使，其中就包括言论、新闻、出版的自由。任何自由都不是无边界的，都不能突破国家安全的底线，有关国际公约对此有明确规定。香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都不能凌驾于法律之上，违反法律必然会受到法律追究。

刘玉印指出，新疆社会安宁稳定、经济繁荣发展、人民安居乐业，各族人民的各项人权充分得到保障。某些国家和势力出于政治目的，散布关于新疆的无耻谎言，企图抹黑中国形象、干涉中国内政、遏制中国发展，他们的图谋不会得逞。我们欢迎人权高专访华并参访新疆，同时我们也多次表明，此访应是友好访问，目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。

刘玉印强调，香港、新疆是中国领土不可分割的一部分，香港、新疆事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中方捍卫国家主权、安全和发展利益，反对任何外来干涉的决心坚定不移。我们敦促人权高专尊重中国人民追求幸福生活的权利，停止发表干涉中国主权和司法独立的错误言论，同中方开展建设性对话与交流，为双方合作创造良好氛围。

(责编：于洋、崔越)

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