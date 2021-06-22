美国国土安全部20日宣布将美国与加拿大、墨西哥跨陆地边界旅行限令再延长一个月，至7月21日。

去年3月以来，为防控新冠疫情，美加墨不断延长边界旅行限令，限制“非必要旅行”。这一限令原本将于本月21日到期，加拿大政府已于18日宣布延长限令。

随着美国新冠疫苗接种率提升，一些国会议员、居住在边境地区的居民等提出，希望在繁忙的暑期出行季到来前放宽旅行限制。加拿大商界、旅游业人士也呼吁加拿大政府尽早放宽限制。

美国国土安全部20日在一份声明中说，就何种情况下可以安全、可持续地放宽旅行限制，白宫专家组与加拿大、墨西哥方面近几周在商讨中取得积极进展。

美国官员告诉路透社，美加墨官员上周就旅行限令事宜举行会谈，他们计划今后每两周会谈一次。

加拿大总理特鲁多上周说，只有在75%的加拿大人接种至少一剂新冠疫苗、并且20%完成两剂接种后，加拿大政府才会考虑放宽入境限制。

美国政府还在与欧盟、英国等磋商放宽入境限制。美国官员及航空运营商先前预测，美国政府最早会于美国国庆日7月4日取消一些旅行限制。（郭倩）【新华社微特稿】

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