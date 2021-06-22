人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

日本逾86%调查对象担心办奥运会或使疫情反弹

2021年06月22日08:26 | 来源：新华网
小字号

　　日本共同社一项最新调查显示，超过八成调查对象担心举办东京奥林匹克运动会和残疾人奥林匹克运动会可能使日本新冠疫情反弹。

　　共同社于19日至20日在全日本范围内随机抽取家中至少有1名合格选民的673户家庭的固定电话和1357名合格选民的手机号码，经由电话采访，获得近1100份有效回复。结果显示，86.7%的人或多或少担心日本疫情可能反弹；40.3%的人认为运动会现场不应有观众，30.8%认为“应取消”奥运会和残奥会。

　　如果东京等地在奥运会和残奥会开幕后再次宣布进入紧急状态，赛事应何去何从？55.7%的调查对象认为“应采取空场等措施继续举办”，33.5%建议“取消比赛”。

　　对于日本政府迄今的疫苗接种工作，68%的调查对象认为进展“缓慢”。就日本政府决定自21日起解除东京都、大阪府等9个都道府县的紧急状态，50.8%调查对象认为“为时过早”。另外，59.9%调查对象不赞成政府针对新冠疫情的应对措施。

　　受疫情影响，东京奥运会推迟一年举行，定于今年7月23日开幕。东京奥组委3月宣布，将不允许海外观众现场观看奥运会和残奥会比赛。日本政府新冠疫情专家组本月向东京奥组委提出明确建议，希望东京奥运会“最好在没有观众的情况下举行”，但东京奥组委主席桥本圣子倾向于让部分本土观众入场。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部