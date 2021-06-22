日本共同社一项最新调查显示，超过八成调查对象担心举办东京奥林匹克运动会和残疾人奥林匹克运动会可能使日本新冠疫情反弹。

共同社于19日至20日在全日本范围内随机抽取家中至少有1名合格选民的673户家庭的固定电话和1357名合格选民的手机号码，经由电话采访，获得近1100份有效回复。结果显示，86.7%的人或多或少担心日本疫情可能反弹；40.3%的人认为运动会现场不应有观众，30.8%认为“应取消”奥运会和残奥会。

如果东京等地在奥运会和残奥会开幕后再次宣布进入紧急状态，赛事应何去何从？55.7%的调查对象认为“应采取空场等措施继续举办”，33.5%建议“取消比赛”。

对于日本政府迄今的疫苗接种工作，68%的调查对象认为进展“缓慢”。就日本政府决定自21日起解除东京都、大阪府等9个都道府县的紧急状态，50.8%调查对象认为“为时过早”。另外，59.9%调查对象不赞成政府针对新冠疫情的应对措施。

受疫情影响，东京奥运会推迟一年举行，定于今年7月23日开幕。东京奥组委3月宣布，将不允许海外观众现场观看奥运会和残奥会比赛。日本政府新冠疫情专家组本月向东京奥组委提出明确建议，希望东京奥运会“最好在没有观众的情况下举行”，但东京奥组委主席桥本圣子倾向于让部分本土观众入场。（王逸君）【新华社微特稿】

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