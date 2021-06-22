新华社日内瓦6月21日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭21日在联合国人权理事会第47次会议就新冠疫情应对问题与人权高专互动对话时，代表来自世界各地的63个国家作共同发言，呼吁促进全球新冠疫苗公平分配。

陈旭表示，新冠疫情仍在全球蔓延，对各国特别是发展中国家经济社会发展造成严重消极影响。疫情凸显经济、社会、文化权利的重要性，凸显各国团结合作的重要性。

陈旭表示，疫苗是战胜疫情的有力工具，因此应该成为全球公共产品，但目前疫苗的可及性、可获得性和可负担性成为严重问题。“疫苗民族主义”和囤积远超人口需要疫苗的做法令人担忧。我们支持联合国关于全球公平分配疫苗的呼吁，敦促所有国家本着国际团结合作精神，将承诺转化为实际行动，支持广大发展中国家及时获取新冠疫苗，提高疫苗在发展中国家包括最不发达国家的可及性、可负担性和生产量，拯救生命，尽快战胜疫情。我们呼吁有能力的国家积极参与国际发展合作，帮助发展中国家实现可持续发展，有效化解疫情影响。

许多发展中国家表示，感谢中国向发展中国家提供疫苗援助。中国所作的共同发言道出了发展中国家的心声，希望各国都能支持公平分配疫苗。

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