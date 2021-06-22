本报驻波兰记者 于 洋

一年一度的保加利亚玫瑰节近日在卡赞勒克举办，这座有“玫瑰之都”之称的小城距保加利亚首都索非亚约200公里，因种植玫瑰而闻名。保加利亚希望借助玫瑰节重振人们对玫瑰产业的信心。

保加利亚是世界上最大的玫瑰精油生产国，年均玫瑰精油产量在2吨左右，占全球总产量的约70%。受疫情影响，保加利亚的玫瑰产业受到冲击，产品滞销。

保加利亚政府已数次出台了农业领域的纾困补贴方案，对包括玫瑰种植户等在内的农户进行补贴。目前，有超过3万名农民通过直接支付和国家援助计划获得了援助。同时，保加利亚政府也计划推出一个政府主导的农产品网络交易平台，提高农产品的交易效率和质量监控水平。

此外，按照欧盟2021—2027年预算框架，保加利亚将获得约290亿欧元资助，其中77亿欧元来自针对疫情制定的复苏基金，90亿欧元来自专门针对中东欧国家落后地区发展的农业基金和团结基金。这些基金中的很大一部分，将用于为保加利亚欠发达地区的农业提供扶持和帮助。保加利亚还希望欧盟参照疫情以来对葡萄酒生产商进行资助的做法，对花农按实际种植玫瑰花的面积提供资助。

在欧洲传统市场需求不旺的情况下，许多保加利亚生产商将目光投向了中国市场。目前中国进口保加利亚玫瑰精油占其总出口量的近三成。保加利亚精油生产商甘契夫说：“去年以来，我们通过电商平台在中国的销售量出现了很大提升。中国市场会成为我们重点关注的市场，也希望能够与中国的企业有更多合作。”

（本报华沙6月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 17 版）

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