本报驻泰国记者 赵益普

东盟与欧盟近日成功结束了区域间全面航空运输协定谈判，这是全球首个区域间航空协定。该协定目前正在进行法律审查，等待最终签署生效。东盟秘书处称，协定将提升东盟和欧盟之间的互通性，促进人员往来、货物运输和商务交流，推动区域经济恢复。

根据协定，东盟与欧盟成员国的航空公司在两个区域间的直航服务数量将不受限制；对于通往或途经区域之外的第三个国家的航线，航空公司每周可飞行14个载客航班，货物运输航班不受限制。除航空服务自由化外，协定还对航空安全、空中交通管制、消费者保护以及环境与社会等多个领域作出规定。东盟和欧盟都认为，要保持密切沟通和协调，以减少疫情对国际航空业的影响。

东盟谈判代表、新加坡交通部部长易华仁说，两大区域组织达成的航空运输协定是具有历史意义的成就。“协定谈判的完成展现了双方成员国合作克服疫情危机、致力恢复跨境旅行的决心，将给企业更多信心，支持经济复苏。”

数据显示，2020年欧盟与东盟的贸易额为2262亿美元，欧盟已成为东盟第三大投资来源地和第三大贸易伙伴。欧盟委员会负责交通运输事务的委员阿迪娜·瓦莱恩表示，东盟是全球最具活力的市场之一，该协定将为双方航空公司提供公平竞争环境，有利于欧盟和东盟开展互惠合作。

（本报曼谷6月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)