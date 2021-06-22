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“免下车”接种便利民众（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻埃及记者  周  輖
2021年06月22日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　夜幕下，位于科威特城北部的贾比尔跨海大桥附近车水马龙。不远处宽阔的露天场地上，一排排灯火通明的临时建筑十分醒目，协调员正站在道路旁为前来的车辆指引方向。有序排队、检查和登记后，车辆依次驶入指定位置。

　　这里是科威特卫生部不久前启动的该国首个“免下车”新冠疫苗接种中心。“中心共设有10条车道、20个疫苗接种亭，每天最多可为5000辆汽车上的人员提供疫苗接种服务。”科威特卫生部发言人萨纳德说。

　　5月中旬，科威特新冠肺炎确诊病例数出现反弹。为更好防控疫情，疫苗接种工作正在科威特各地大规模展开。全国共设立了30个疫苗中心，每天下午3点至晚上10点为民众提供接种服务。为方便民众了解“免下车”疫苗接种中心的相关信息，科威特卫生部专门制作了演示动画，详细介绍了预约、接种步骤和行驶路线图。科威特国家电视台报道说，该中心开放以来吸引了大批民众，日接种量超过3000剂。

　　“通过免下车的方式接种疫苗，方便快捷，在车里排队等候减少了聚集，也让来接种的人感到更加舒适。”在工作人员的协助下，当地居民马哈茂德与家人很快接种了新冠疫苗。他表示，科威特夏季炎热，沙尘暴时有发生，“免下车”疫苗接种中心方便了民众，但医护人员在室外工作十分辛苦，“我们要感谢所有工作人员的精心安排与辛勤付出！”

　　（本报开罗6月21日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年06月22日 17 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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