本报记者 刘玲玲 刘 慧 张 悦 颜 欢

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为避免未成年人遭受网络不良内容影响，多国通过制定相关法律、加强行业自律、推动各方合作、强化技术屏障等方式，对青少年上网行为进行引导和保护。

联合国儿童基金会的数据显示，全球互联网使用者中超过1/3为未成年人。多国正在积极探索实践，努力维护未成年人网络权益。

严格立法 协同管理

法国国家信息自由委员会今年2月发布的报告显示，法国82%的10岁至14岁青少年经常在没有父母监护的情况下上网。15岁至17岁的未成年人中，这一比例达到95%。

为防止未成年人遭遇网络侵害，早在1998年，法国政府便修订了《未成年人保护法》，对制作和传播不良影像加重定罪和量刑。在网上向未成年人传播色情内容最高可处以7年监禁和10万欧元罚款。在政府的监督管理下，法国相关行业协会和组织积极按照法律法规开展未成年人网络保护工作。

成立于2005年的法国“电子—儿童”协会，是法国国民教育部批准成立的公共非营利性协会，通过为学校、父母、学生提供咨询和培训，帮助他们了解互联网存在的风险。协会向学校和家长免费提供家庭网络管理软件，并开通咨询热线，提供实用建议和心理援助。执行董事朱斯蒂娜·阿特朗表示，协会还开展专业培训，为保护未成年人网络安全提供人才支持。

法国中小学设置了网络安全课程，引导学生养成良好的上网习惯。网络运营商共同成立法国域名注册协会、互联网用户协会等组织，通过开设网站宣传信息安全法律。法国一家网络运营商推出了“家长控制端”，既能屏蔽不良页面，还能限定未成年人上网时间。

政府引导 加强教育

2020年，新加坡互联网普及率高达88.4%。良好的数字环境为青少年的教育、创新和社交互动提供了方便，但同时也存在网络欺凌、隐私泄露等问题。疫情防控期间，未成年人上网时间激增，这些风险变得尤为突出。

新加坡的刑法、《电影法》和《不良出版物法令》等都规定，以电子方式传播淫秽影片、书籍等不良内容的个人将被处以监禁和罚款；如果是向未成年人传播淫秽内容或者诱使、教唆未成年人实施上述行为的，刑罚加重。新加坡的互联网服务提供商必须确保所提供的内容符合《互联网行为准则》，限制一些对儿童有害内容的网站。父母还可以订阅互联网过滤服务，保护孩子安全上网。

2012年，新加坡媒体通识理事会成立，通过与政府机构、私营部门、社区团体和网络大V合作，组织策划了青年论坛、家长研讨会等活动，宣介关于网络健康方面的重要信息，帮助公众尤其是未成年人安全使用网络。

新加坡网络安全局发布专门的上网建议，以及各种有关网络安全问题的指导手册。网络安全局提醒未成年人，不要在网络上泄露个人信息，不要将社交网络账户密码告诉任何人，不要在线发送敏感信息，家长应了解未成年人正在使用的信息技术，与孩子讨论网络风险等。新加坡教育部还推出了网络健康教育活动，设置相关课程，教育学生利用信息技术实现积极目的，成为安全和负责任的网络用户。

行业自律 内容分级

韩国政府1995年成立了信息通信伦理委员会，负责互联网信息的审议工作。此后，韩国政府不断修订完善相关法律，增加条款来禁止通过网络传播对青少年有害信息。韩国《青少年保护法》规定，政府通过对媒体有害信息进行审查，实行媒体内容分级制度。

分级制度从暴力、语言等方面，对有害信息进行5层分级，规定了7岁、12岁和15岁3个未成年人年龄标识标准。互联网运营商必须根据上述要求，对其发布信息进行内容分级，互联网接入中心需要配置过滤系统。

2010年，韩国文化体育观光部发布了《预防和消除网络游戏沉迷政策》。依据这一文件，韩国游戏执行时间限制、身份认证和监督管理机制，运用“疲劳值系统”和“深夜时间关闭”手段。2011年5月，韩国国会通过《青少年保护法》修正案，规定了强制性的“网游宵禁”制度，即游戏运营商不能在午夜零时到早晨6时向16岁以下的未成年人开放游戏。

韩国面向全国中小学校推广“安心网络地带”活动，通过管理软件，帮助老师和家长及时了解青少年手机使用动态等，根据情况提供心理咨询服务，防止青少年沉迷网络。目前已经有1843个学校开展了该活动，在校生上网时间减少了约40%。

（本报巴黎、曼谷、首尔、北京6月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)