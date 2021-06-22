本报驻埃及记者 周 輖

“汉语桥”俱乐部开罗站日前举行揭牌仪式，中埃两国嘉宾通过线上和线下方式参加仪式。

“中国经济科技快速发展，中文是全球最重要的语言之一。当下越来越多的埃及青年在学习中文。中文也是埃及高校教授的基本语言之一。”埃及高等教育部副部长穆罕默德·艾曼·阿舒尔表示，希望未来同中国在文化、教育、科研等领域开展更多交流合作。

中国驻埃及大使廖力强致辞表示，“汉语桥”俱乐部开罗站的成立为广大喜欢中文的埃及青年朋友搭建了交流平台，为双方继续加强合作奠定了基础。

揭牌仪式后，部分埃及学生代表作为“中文学习青年传播大使”，集体宣读了“学习中文，助力埃中两国经济发展”的倡议书。苏伊士运河大学大三学生韦罗尼卡就是其中一位，她在不久前举办的第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及大区赛决赛获得特等奖，将代表埃及参加全球总决赛。近期，韦罗尼卡发布了许多视频作品，用中文介绍埃及风土人情，获得不少关注。“期待能早日到中国去看一看，深入了解中国悠久的文明历史和厚重的文化底蕴，为增进两国民众相互了解和友谊贡献自己的力量。”

埃及有着良好的中文教学传统，1958年设立中文专业，是中东以及非洲最早开展中文教学的国家。目前有16所埃及院校开设了中文专业或中文课程。去年9月，中文教学正式纳入埃及中小学教育大纲。埃及教育部不久前表示，明年将率先在10所中学开设中文作为第二外语选修课。

“希望俱乐部为促进两国青少年沟通交流和文化互鉴发挥积极作用。”“汉语桥”俱乐部开罗站执行主席徐彦禾表示，未来俱乐部将定期开展中文竞赛，开设中国文化、传统礼仪引导课程，组织中国企业文化讲座等。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 03 版）

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