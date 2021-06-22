据新华社北京6月21日电 6月21日，国务委员兼外长王毅应约同意大利外长迪马约通电话。

王毅表示，中方赞赏意方奉行对华友好政策。面对国际形势深刻调整变化，中方愿同意方加强战略沟通，巩固战略互信，排除各方面干扰，推动两国关系继续沿着正确方向发展，更多造福两国人民，也为世界和平与发展作出更大贡献。

王毅说，中方愿同意方密切高层交往，便利双方人员往来，继续推进共建“一带一路”，加强科技创新、航空航天、清洁能源、数字经济和第三方市场等领域合作，推动两国互利合作取得更多成果，共同为全球经济复苏注入动力。王毅强调，希望欧方坚持战略自主，践行真正的多边主义，推动中欧关系行稳致远。希望意方为此发挥建设性作用。

迪马约表示，意方希同中方推进“一带一路”建设，加强能源、工业、第三方市场合作，以2022年意中文化旅游年为契机增进两国人文交流。意方愿同中方在多边框架内进行有效对话合作，践行多边主义。

对于即将召开的联合国人权理事会第四十七届会议，王毅阐述了中方的严正立场，表示公道自在人心，相信这次会议上同样会有更多主持公道的国家支持中方的正当立场。

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 03 版）

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