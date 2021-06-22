本报驻蒙古国记者 霍 文

6月19日，由蒙古国第二电视频道制作的纪录片《中国的发展之路》在该台首播，引发当地观众热烈反响。据介绍，该纪录片近期还将在蒙古国多家媒体陆续播出。

“感受中国铁路乃至中国经济社会的发展速度”

《中国的发展之路》纪录片以高速公路、高铁、5G建设和脱贫攻坚为线索，通过对蒙古国相关行业代表人物的深度访谈，结合大量数据及影像资料，详细介绍了中国共产党成立以来，特别是党的十八大以来，中国在基础设施建设、科技创新、民生改善、推动构建人类命运共同体等方面取得的巨大成就，生动展示了中国共产党100年来带领中国人民走过的伟大历程。

这是蒙古国媒体拍摄的第一部介绍中国发展道路的影片。蒙古国第二电视频道台长恩赫图雅表示，中国的飞速发展和独特的发展道路吸引了全世界关注。纪录片以“路”为切入点，通过对中国的公路、铁路、信息通信之路和民生发展之路进行调研，希望从蒙古国的视角对中国发展予以介绍和解读。

“从包括高速公路网在内的整个公路网指标来看，中国在交通领域已成为世界领先大国，并且以每年新建数千公里公路的速度不断扩大优势。”《中国的发展之路》编剧恩赫包勒德认为，中国长达16万公里的高速公路可以作为“理解中国发展的一个窗口”。

蒙古国资深外交官、有着7年驻华大使经历的苏赫巴特尔列举了一组非常有说服力的数据：“1993年中国铁路列车平均时速48公里，现在高铁列车时速已达350公里。从中，我们足以感受中国铁路乃至中国经济社会的发展速度。”

蒙古国国家通讯社中文报纸《蒙古消息报》社长孟和图拉表示，这部纪录片从高速公路、高铁等角度，呈现了中国共产党带领人民取得非凡成就的故事。中国共产党的治国理政经验值得蒙古国借鉴。

“中国取得的发展成就令人瞩目”

“如果要用一个关键词概括这部纪录片，那就是‘速度’。纪录片中所反映的高速公路、高铁、5G建设、脱贫攻坚等方面成就，展现了中国飞速发展的奇迹。”苏赫巴特尔认为：“中国取得的发展成就令人瞩目，主要得益于中国共产党带领中国人民，在正确的时间选择了正确的发展道路。”

近年来，蒙古国各界人士对中国决战脱贫攻坚取得全面胜利表示高度关注和钦佩。经过8年持续奋斗，现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，中国是怎么做到的？恩赫包勒德说：“中国共产党始终以人民为中心，为人民的福祉而奋斗。”他表示，推进减贫事业需要持久深入的研究和富有远见的战略，必须做好顶层设计。中国共产党不仅提出了要让数亿人民脱贫的伟大目标，还为之奋斗不息，为世界减贫事业注入强劲动力。

蒙古国汉学家巴特尔夫表示，中国在短短数十年之间发生如此巨大变化，稳步成为世界第二大经济体，脱贫攻坚战取得全面胜利，归根结底在于中国共产党的领导，这是中国特色社会主义制度的最大优势。中国提出“一带一路”倡议，为沿线国家和地区提供发展机遇。蒙古国对参与共建“一带一路”充满期待。

“看到合作发展的光明未来”

恩赫图雅表示，蒙中两国友好合作历史悠久，中国长期以来大力帮助和支持蒙古国发展，我们应用镜头记录下两国关系发展的历史和今天，展望更加美好的明天。我们将继续开展有关创作，推动两国人民友谊代代相传。

2019年，中国政府提供优买贷款帮助蒙古国建成第一条高速公路。蒙古国民众在谈到这条高速公路时，赞叹之情溢于言表。“中国经济持续稳定增长，这与道路交通的发展息息相关。我们从与中国的基建合作中看到合作发展的光明未来。”巴特尔夫表示，截至去年底，中国高铁运营里程达3.79万公里，这极大地提升了人民的生活质量。

中国5G技术处于世界领先地位，仅北京的5G用户数量在2020年就超过500万。巴特尔夫说：“纪录片高度称赞中国5G发展水平。蒙古国政府提出2023年在本国推广使用5G技术目标。蒙中两国在5G领域的合作具有广阔前景，值得期待。”

（本报乌兰巴托电）

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)