本报记者 姜泓冰

由中共中央对外联络部和中共上海市委共同主办的“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在上海的实践”特别对话会近日举行，来自近100个国家、126个政党和友好组织的740多名代表通过视频连线参加对话会，40多个国家的驻华大使现场出席会议并参加相关参观考察活动。与会人员从不同侧面感受中国共产党带领中国人民奋斗前行的故事。

6月16日上午，当驻华使节们走进中共一大会址时，正遇上上海市黄浦区机关事业单位和街道社区的一批新党员在进行入党宣誓。

“永远不要忘记你为什么开始，永远不要忘记你最初的承诺。”加蓬驻华大使恩东深有感触地表示。在他看来，中国共产党之所以能够历经百年依然风华正茂、带领中国人民不断创造发展奇迹，是因为一代又一代中国共产党人牢记初心使命并不断传承。

在新开放不久的中共一大纪念馆，大使们边参观边交流讨论。在巨幅油画《星火》前，巴勒斯坦驻华大使马赫达维感慨：“在这里，我看到中国共产党人做出了巨大牺牲，才取得今天的成就。这是成功的故事，也是奋斗的故事。”

纳米比亚驻华大使凯亚莫表示，中共一大纪念馆既是博物馆，也是一座具有教育意义的图书馆。他说，中国的发展奇迹主要得益于中国共产党的领导，中国共产党在这个不断变化的世界中找到了适合中国的发展模式。

苏丹驻华大使加法尔认为，中国共产党带领中国人民付出艰苦努力，改写了中华民族和中国人民的历史命运，过去100年无疑是中国历史上精彩的一章。他说：“今天的中国，正在为维护世界和平、促进共同发展、构建人类命运共同体作出积极贡献。”

6月16日晚，以“启航梦想，见证奇迹”为主题的特别对话会展开。5位普通民众结合各自在沪工作生活的经历，从不同方面讲述了上海经济社会发展和人民生活水平提升的故事。

曾到访过上海的巴拿马民主革命党总书记冈萨雷斯说，上海的发展令人印象深刻，人民的生活水平得到很大改善，科技进步成果显著。“上海是中国改革开放和现代化建设的生动缩影。”

柬埔寨人民党中央常委、国会第二副主席昆索达莉曾作为柬埔寨红十字会代表团成员到访上海。她关注到，近年来上海实现经济社会快速发展，是中国连接世界的重要窗口和享誉世界的国际金融中心。“取得这些成就的根本在于中国共产党的坚强领导。今天的上海已成为现代、美丽、民生服务精细高效的城市。”

6月17日，多位外国使节走进长宁区虹桥街道荣华居民区，这里居住着来自50多个国家和地区的1.2万户、3.3万居民。通过参观基层立法联系点、市民议事厅、老年人助餐点、昆曲研习中心、境外人员服务站、新时代文明实践站等，大使们对中国共产党以人民为中心的发展思想有了更深切感受。

在市民议事厅，几位社区居民正在讨论社区公共事务。“市民议事厅是一个开放式平台，我们要更广泛地听取居民的意见，每一位居民都可以参与。”菲律宾籍居民王煊熔介绍。“看得出来，上海市政府在很多细微处，都能照顾到各方居民的感受，给大家带来很多便利。”马赫达维表示。

加纳新爱国党国际部主任伊曼纽尔在视频连线采访中说：“在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，中国共产党带领人民艰苦奋斗，创造了中国的发展奇迹。”

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 03 版）

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