新华社北京6月21日电 2021年6月21日，国务委员兼外长王毅应约同意大利外长迪马约通电话。

王毅表示，中方赞赏意方奉行对华友好政策。面对国际形势深刻调整变化，中方愿同意方加强战略沟通，巩固战略互信，排除各方面干扰，推动两国关系继续沿着正确方向发展，更多造福两国人民，也为世界和平与发展作出更大贡献。

王毅说，今年前5个月，中意贸易额同比增长50%，意对华出口增长75%，增幅位列欧盟主要国家首位，充分展现出中意务实合作的强大韧性和巨大潜力。中国将以更高水平开放促进更高质量发展，欢迎更多意方企业来华投资兴业，也希望意方为中方企业提供公平、公正、非歧视性的营商环境。中方愿同意方密切高层交往，便利双方人员往来，继续推进共建“一带一路”，加强科技创新、航空航天、清洁能源、数字经济和第三方市场等领域合作，推动两国互利合作取得更多成果，共同为全球经济复苏注入动力。中方支持意方当好二十国集团主席国，为加强国际抗疫合作和全球经济治理作出积极贡献。

王毅强调，面对前所未有的全球性挑战，各国应当坚持合作而不是挑动分裂，应当相互尊重而不是进行政治攻击，应当承担应尽的责任而不是搞甩锅推责。希望欧方坚持战略自主，践行真正的多边主义，推动中欧关系行稳致远。中意两国都是有着悠久历史的国家，相互尊重、包容互鉴体现了两国古老文明的智慧。希望意方为此发挥建设性作用。

迪马约表示，意中关系是强劲和持续的，就像两个朋友一样。意方希同中方推进“一带一路”建设，加强能源、工业、第三方市场合作，以2022年意中文化旅游年为契机增进两国人文交流。中国对于推动全球经济复苏和多边合作发挥着至关重要的作用。感谢中方对意担任二十国集团主席国工作的支持。面对充满挑战的复杂国际局势，意方愿同中方在多边框架内进行有效对话合作，践行多边主义，这不仅有利于两国人民，也将造福全球。

对于即将召开的联合国人权理事会第47届会议，王毅阐述了中方的严正立场，表示，一些国家罔顾基本事实，对中方进行抹黑攻击，将人权问题政治化，干扰了人权理事会的正常议程，毒化了人权领域的国际合作，违背了不干涉内政的国际关系准则，注定不会得逞。公道自在人心，相信这次会议上同样会有更多主持公道的国家支持中方的正当立场。

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