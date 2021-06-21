新华社首尔6月21日电（记者田明 杜白羽）来访的美国朝鲜事务特别代表金圣21日在韩国首都首尔表示，对于美方此前提议与朝鲜方面在任何时间、任何地点不设前提条件展开会面一事，希望朝鲜能够予以积极回应。

当天上午，金圣在首尔先后与韩国外交部半岛和平交涉本部长卢奎德，以及专程前来首尔的日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕举行双边和三边会谈，就朝鲜半岛无核化等涉朝议题进行讨论。

在与卢奎德进行会谈前的公开讲话中，金圣表示，美方已注意到朝鲜最高领导人金正恩日前在谈到对美立场时有关“做好对话和对抗两手准备”的表述。不论对话或是对抗，美方也已做好相应准备。

卢奎德表示，韩国政府将继续通过与美国开展协商、协调，为重启韩美与朝鲜的对话发挥必要作用，希望重新形成韩朝关系和美朝关系互相促进的良性循环态势。

美国白宫4月30日表示，拜登政府已完成对朝鲜的政策评估，将以“务实方式”寻求与朝鲜展开接触。

据韩媒报道，此次美韩、美日韩、韩日的涉朝问题主要代表，分别在首尔举行双边和三边会谈，在美国拜登政府成立后尚属首次，加上会谈召开前朝鲜最高领导人金正恩对美释放“最新信号”，因此会谈引起外界关注。

据悉，金圣此行19日抵韩，将于23日结束访问。

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