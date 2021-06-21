新华社巴黎6月21日电（记者唐霁）法国大区议会和省议会20日举行第一轮选举，投票站采取了严格的防疫措施以确保人员安全。

初步民调显示，在大区选举中，社会党、法国共产党等左翼政党共获得34.3%的全国选票，以共和党为首的右翼政党联盟共获得29.3%的选票，执政党共和国前进党获得10.9%的选票。

值得注意的是，极右翼政党“国民联盟”并没有像法国媒体此前预测的那样“异军突起”，仅获得19.1%的选票，远低于2015年第一轮投票中的得票率。

法国大区和省议会选举原定于2021年3月举行，受新冠疫情影响，第一轮和第二轮选举分别推迟到6月20日和27日举行。

记者在投票站现场看到，投票站采取了严格的防疫措施，如强制戴口罩、保持安全距离、工作人员与选民之间设立防护隔板等。

民调显示，受疫情等多重因素影响，此次大区和省议会首轮选举投票率只有32.8%，弃权率高达67.2%，相当于三分之二的选民放弃投票，创法国历史新高。

大区是法国地方行政区划的第一级单位，省是比大区低一级别的行政区域。法国大区和省议会选举每6年举行一次。大区和省议会选举的规则都是首轮绝对多数选票制度。即如在第一轮选举中，有党派团体获得超过50%的选票，则首先获得区议会四分之一席位，议会其他席位，由所有获得5%以上选票的党派团队按比例分配。如没有任何党派团队获得超过50%的选票，则举行第二轮选举。

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