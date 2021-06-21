人民网北京6月21日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月21日外交部例行记者会上，新华社记者提问：美国在第109届国际劳工大会上表示要让每个强迫劳动和童工的施暴者为他们的行为负责，请问中方对此有何评论？

赵立坚：谈到劳工权利相关的问题，我们还是看一看美方的记录。

过去5年，美国所有50州和华盛顿哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩运案，每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万人，其中一半被贩卖到“血汗工厂”或遭受家庭奴役。根据美国一些学术机构的统计，美国至少有50万人遭受现代奴役并被强迫劳动。美国国土安全部也不得不承认，强迫劳动在美广泛存在。受害者既有本国公民，也有来自世界上几乎每一个地区的外国公民，甚至包括妇女、儿童和残疾人等弱势群体。

在童工权利方面，美国是世界上唯一没有批准《联合国儿童权利公约》的国家。据美国一些行业协会的统计，美国约有50万名童工从事农业劳作。很多孩子从8岁起开始工作，每周工作时长达72小时，每天劳作10小时以上也不鲜见。童工因农药致癌风险更是成年人的3倍。美国死亡童工案件有一半来自农业领域，2003至2016年间美国有237名童工死于农业事故，4倍于其他行业。

国际劳工组织公约与建议书实施专家委员会多年来不断就美国童工问题发表评论，多次对美国农场出现大量童工严重工伤事故表达关切，敦促美国政府制定措施加强对农业使用童工的监管，提供农业领域童工情况详细统计数据，特别是工伤案件数量和违法使用童工案件调查和处理情况。

国际劳工组织8个核心公约，美国仅批准了2个。有关国际工会组织认定美国存在系统性侵犯劳工权利问题，在主要发达国家中表现也是最差的。

美国现在需要做的，是放下道德优越感，停止在劳工问题上搞双重标准，首先实事求是地反省自身存在的严重侵犯劳工权益问题，并为此负责。

(责编：苏缨翔、刘慧)