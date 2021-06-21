人民网北京6月21日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月21日外交部例行记者会上，彭博社记者提问：美国总统国家安全事务助理沙利文称，如果中国不允许在其领土内对新冠病毒起源进行真正调查，将在国际社会面临孤立。外交部对此有何评论？

赵立坚：美方有关表态是赤裸裸的讹诈和威胁，中方表示强烈不满和坚决反对，也绝不接受。疫情发生以来，中方始终本着开放、透明的态度，毫无保留与各国分享防控诊疗经验。中方两次接待世卫组织专家来华，同世卫组织发布联合专家组溯源研究报告，为全球溯源工作作出积极贡献。说中国对溯源调查说“不”毫无依据，说中国面临国际社会孤立更是危言耸听。

溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展，而不应被任意政治化，这是国际社会绝大多数国家的共识。美方一味推行政治操弄式的所谓“国际调查”，越俎代庖动用情报人员代替科学家来进行有关评估，在溯源问题上引入所谓“实力逻辑”，这才是站到国际社会绝大多数国家对立面，这才是在国际社会中面临孤立。

美方一而再、再而三地抹黑攻击中国，无非就是要遏制中国发展，无非就是要为自身抗疫不力甩锅推责。如果美国真的在乎真相，那就赶紧回答三个问题：

第一，美国抗疫不力到底谁应负责？迄今，美国新冠病毒感染和死亡病例数分别超过3354万和60万例。作为全球医疗资源和技术最发达的国家，美国要考虑的是如何告慰每一个死于新冠肺炎的美国人，如何追究抗疫失能的美国官员的责任，如何避免悲剧重演。

第二，新冠病毒是否早就在美国本土传播？此前，美国国立卫生研究院对去年前3个月采集的逾2.4万名美民众血液样本的分析显示，新冠病毒于2019年12月即在美出现，比官方首次确认发现病例提前数周。2020年12月，美国疾控中心和传染病协会报告显示，在2019年12月13日至16日，加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿三州至少39人血液样本中已检测出新冠病毒抗体。对于这些国内早期病例，美国政府理应认真、透明地开展调查。

第三，德特里克堡生物实验基地的真实情况如何？德堡继承了侵华日军“731部队”的魔鬼遗产，其实验室的研究范围涉及某些已被认定对“公众、动植物健康构成严重威胁”的细菌。2019年6月，德堡因被检查出未遵循程序，存在机械故障与泄漏问题而被勒令停止研究工作，而几乎与此同时，弗吉尼亚州北部开始出现不明原因的呼吸系统疾病，威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”。迄今为止，美国政府始终对上述问题语焉不详，三缄其口，讳莫如深。考虑到美政府惯用的“守门人理论”、在塔尔萨种族屠杀等事件中销毁关键证据、控制操纵传播的实践，以及美国情报部门一贯的“撒谎、欺骗、偷窃”行径，美方所作所为如何让人信服？如何确保自身的透明度？为何不向国际专家提供了解相关信息的必要准入？

(责编：苏缨翔、刘慧)