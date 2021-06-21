新华社北京6月21日电 综述：海外专家认为反外国制裁法有助中国依法维护国家主权利益

新华社记者

中国不久前开始施行的《中华人民共和国反外国制裁法》受到海外广泛关注。海外专家普遍认为，反外国制裁法为中国依法反制外国歧视性措施提供了有力的法制保障，有助于中国维护国家主权、安全、发展利益。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯认为，反外国制裁法的施行恰逢其时，有助于中国依法反制某些国家和组织对中国主权、安全、发展利益的粗暴遏制和打压。

他说，某些西方国家和组织出于政治需要和意识形态偏见，打着维护民主、人权等幌子对中国搞所谓“制裁”。通过反外国制裁法，中国可以反制某些国家对中国进行的所谓“单边制裁”，从而维护国家主权、安全、发展利益，保护中国公民、组织的合法权益。

阿根廷圣安德烈斯大学拉丁美洲社会科学系中国研究部主任朱莉安娜·冈萨雷斯·豪雷吉表示，反外国制裁法为中国维护自身正当权益提供了法律支撑。一些西方国家屡屡违反国际贸易规则，试图以保护主义和单边主义破坏全球贸易体系。反外国制裁法的施行，使中国可以依法对保护主义和贸易霸凌行为进行正当反击，从而有助于维护全球贸易的公平公正。

新加坡国立大学商学院副教授施永丰表示，个别西方国家以人权、国家安全等为由，对中国的组织、个人采取制裁措施。反外国制裁法的施行，让中国有关部门有法可依，采取相应反制措施，有助于中国以法律武器维护国家利益，促进国际贸易、国际关系向更加公平公正的方向发展，有利于世界经济长远稳定发展。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院副教授安里·沙拉波夫表示，中国施行反外国制裁法，为中国依法反制外国歧视性措施提供法律依据，有助于中国反击部分国家的无理攻击，维护自身正当利益。

俄罗斯科学院远东研究所高级研究员瓦西里·卡申表示，反外国制裁法的施行，使中国能够依法对外国歧视性措施进行反制，对那些计划对中国实施制裁的国家形成威慑。

芬兰学者马尔库·西拉认为，近年来，个别西方国家对中国的组织和个人实施了一系列所谓制裁，中国理应适时采取行动反击。反外国制裁法为中国实施反制措施提供了法律依据。（参与记者：陈威华、王丽丽、倪瑞捷、蔡国栋、鲁金博、陈静、刘春燕、张继业）

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