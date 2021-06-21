新华社日内瓦6月21日电（记者凌馨）联合国贸易和发展会议（贸发会议）21日发布的报告显示，受新冠疫情影响，2020年全球外国直接投资（FDI）总规模大幅下滑，但包括中国在内的亚洲经济体却保持韧性，所吸收的FDI逆势增长4%，达5350亿美元。

贸发会议当天发布的《2021年世界投资报告》显示，2020年，全球FDI总规模约为1万亿美元，较前一年下降35%。一方面，受疫情封锁措施影响，全球既有投资项目实施放缓；另一方面，对经济衰退的担忧令跨国企业对投资新项目持谨慎态度。

具体而言，受公司重组及跨国企业内部资金流动放缓影响，去年流入发达经济体的FDI缩水58%。而由于流入包括中国在内的亚洲经济体的外资保持旺盛，发展中经济体吸收的FDI规模保持相对稳定，仅缩水8%。

从地区来看，去年流入欧洲的FDI缩水80%，流入北美的FDI下滑40%，而流入亚洲的FDI却逆势增长4%，占全球FDI总规模比重超过一半。此外，亚洲地区去年对外直接投资增长7%，其作为发展中国家重要投资来源地的地位日益凸显。

报告显示，2020年，中国吸收的FDI增长6%，达1490亿美元，仍是全球第二大FDI流入国；对外投资规模达1330亿美元，与前一年基本持平，成为全球最大投资国。

贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，中国是最早有效遏制疫情快速蔓延的国家之一，同时经济在高科技产业、电子商务及科研等多重助力下迅速恢复，这是中国持续保持对外资吸引力的主要原因。

报告预测，2021年全球FDI将触底反弹，有望比2020年增长10%至15%，但恢复至疫情前水平至少要等到2022年。同时，由于亚洲地区价值链相对具有韧性，经济增长前景乐观，预计该地区将表现更佳。

不过，贸发会议警告，全球和各地区FDI前景仍面临很大的不确定性，其最终表现将受到经济复苏速度、疫情趋势、政府财政政策等因素的影响。

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