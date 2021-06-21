人民网约翰内斯堡6月21日电 （记者王磊）南非总统拉马福萨21日在每周简报中对目前不断上升的确诊病例表示担忧。他希望民众继续避免各种社交聚会，尽可能在家工作，并敦促大家佩戴口罩，保持一米半的安全距离。

从6月17日开始，南非单日新增新冠肺炎确诊病例连续超过一万例，第三波疫情防控形势严峻。

目前，豪登省的疫情最为严重。拥有南非五分之一人口、占南非经济五分之二的豪登省每日新增确诊病例已超过前两波疫情。由此导致当地医疗资源严重紧缺，医务人员疲累。豪登省约堡市市长执行市长杰夫·马胡博6月20日也对外宣布其新冠肺炎检测呈阳性，正在“进行自我隔离”。

尽管确诊病例持续增加，但基础教育部19日宣布学校将继续开放，并将在未来两周内完成超过58万名教职工的接种工作，以确保教育行业的正常运转。但南非教育工作者联盟认为，在第三波疫情下，学校必须暂时关闭。该组织的西开普省主席安德烈·德·布鲁恩表示，冬天孩子们更容易生病，学校内也很难保持社会距离，应该立刻停课。

目前南非正在实施三级全国封锁，而新实施的各项政策可以看出南非政府试图找到限制疫情传播和尽量不干扰经济活动的平衡点。例如新的限酒令更为宽松，允许在注册酒厂、葡萄酒农场等场所进行酒类销售，酒类营业场所可以持续至晚9点。这也反映出政府已经意识到新冠疫情对南非酒类行业的冲击。

拉马福萨表示，过去几周新增病例的上升速度异常迅速，从4月初的800例以下跃升至过去一周的13000多例，相当于增加了15倍多。“我们都知道必须采取措施降低感染率，每个人都需要严格遵守相关规定，才能保护我们的人民和生活。”他在简报中说。

据南非卫生部数据，6月20日南非新增确诊病例13155例，检测确诊率为23.7%，累计确诊1823319例。

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