针对美国在第109届国际劳工大会上表示，要让每个强迫劳动和童工的施暴者为他们的行为负责，外交部发言人赵立坚6月21日说，谈到劳工权利相关问题，我们还是看一看美方的纪录。过去5年，美国所有50州和华盛顿哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩运案，每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万人，其中一半被贩卖到“血汗工厂”或遭受家庭奴役。根据美国一些学术机构的统计，美国至少有50万人遭受现代奴役并被强迫劳动。

赵立坚说，美国国土安全部也不得不承认强迫劳动在美广泛存在，受害者既有本国公民，也有来自世界上几乎每一个地区的外国公民，甚至包括妇女、儿童和残疾人等弱势群体。美国是世界上唯一没有批准《联合国儿童权利公约》的国家。国际劳工组织8个核心公约，美国仅批准了2个。有关国际工会组织认定，美国存在系统性侵犯劳工权利问题，在主要发达国家中表现也是最差的。

“美国现在需要做的，是放下道德优越感，停止在劳工问题上搞双重标准，首先实事求是地反省自身存在的严重侵犯劳工权益问题，并为此负责。”他说。（记者成欣、温馨）

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