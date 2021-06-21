新华社北京6月21日电 国务院总理李克强6月21日致电纳夫塔利·贝内特，祝贺他就任以色列国总理。

李克强在贺电中表示，近年来，中以关系稳步发展，各领域务实合作不断推进。中国政府高度重视对以关系，愿同以方加强互利合作，扩大各层级友好交往，推动中以创新全面伙伴关系取得更大发展。

(责编：苏缨翔、杨牧)