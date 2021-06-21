新华社第比利斯6月21日电（记者李铭）埃里温消息：亚美尼亚中央选举委员会21日公布的计票结果显示，由看守政府总理尼科尔·帕希尼扬领导的公民合约党在议会选举中获胜。

亚美尼亚20日举行议会提前选举投票，共有25个政党及政党联盟参加。根据全部2008个投票站的计票结果，公民合约党得票率为53.92%，名列第一。前总统罗伯特·科恰良领导的亚美尼亚联盟得票率为21.04%，排名第二。其余政党及政党联盟得票率均未超过宪法规定的进入议会“门槛”。

帕希尼扬当天在其脸书账号上表示，他领导的政党将获得议会多数席位并将组建新政府。

亚美尼亚上次议会选举于2018年12月9日举行。今年初，亚美尼亚时任总参谋长加斯帕良和总理帕希尼扬围绕政府施政问题的矛盾升级。帕希尼扬3月宣布6月提前举行议会选举，认为此举是解决当前政治困境的最好办法。

亚美尼亚议会实行一院制，共设101个席位，每届议会任期5年。在选举中，得票率超过5%的政党、得票率超过7%的政党联盟可以进入议会。

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