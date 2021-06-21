新华社巴格达6月21日电（记者张淼）伊拉克各界友好人士日前与记者分享了他们与中国的不解之缘，讲述他们眼中中国实现的跨越式发展。

20世纪70年代，翻看阿拉伯文版中国插画杂志、收听中国国际广播电台阿语广播，伊拉克少年巴哈尔·芒·什叶心中埋下一颗向往中国的种子。2018年，作为中国阿拉伯友好作家联盟主席，什叶受邀访问中国，实现了年少时的梦想。

“我们领略了中国悠久的历史，所见所闻令人惊叹，中国发展迅速、建设完善，党和政府十分重视和关心人民。”什叶感慨道。结束中国之行后，什叶在家乡伊拉克巴士拉举办文化活动，讲述自己在中国的亲身经历。

在什叶看来，中国取得的发展成就离不开中国共产党的领导。“自成立以来，中国共产党一直在为中国的发展进步、为中国人民的福祉而不懈奋斗。”

伊拉克石油部工程师萨利赫·拉法特·阿巴斯同样积极评价中国共产党的成功执政经验，对中国脱贫经验和高等教育发展情况兴趣尤为浓厚。他认为，中国的发展经验是独特的，中国特色社会主义道路“具有开创性”。

海德·穆斯塔法·达伍德是一名学者，在巴格达从事经济和政治事务研究。他对进入千家万户的“中国制造”产品印象深刻。

达伍德表示，中国提出的“一带一路”倡议为维护自由贸易和开放经济等作出了重要贡献。中国正与世界一道，在相互尊重、公平公正基础上推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

“当世界上大多数国家还在疲于应对新冠疫情时，为什么中国人的生活能率先恢复正常？”伊拉克留学生巴图乐·巴希姆去年10月返回浙江大学医学院学习后，一直在思考这个问题。

目前在浙大附属医院实习的巴希姆心中已有了答案。他告诉记者，中国在短时间内有效控制疫情，“这证明中国的制度是成功的，中国的经验是成功的，伊拉克可以向中国学习”。

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