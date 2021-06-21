新华社北京6月20日电（记者安蓓）推进“一带一路”建设工作领导小组办公室20日召开中欧班列统一品牌五周年工作座谈会。截至目前，中欧班列累计开行突破4万列，合计货值超过2000亿美元，打通73条运行线路，通达欧洲22个国家的160多个城市。

会议指出，中欧班列为中外数万家企业带来了商机，为沿线数亿民众送去了实惠，彰显了作为国际公共产品的地位和作用，铸成了沿线国家互利共赢的桥梁纽带，开创了亚欧陆路运输新篇章，带动了沿线通道经济快速发展。新冠肺炎疫情发生以来，中欧班列累计向欧洲发运1199万件、9.4万吨防疫物资，并有力保障了全球产业链供应链稳定。

2011年3月，首趟中欧班列从重庆发出，开往德国杜伊斯堡，开启了中欧班列创新发展的序章。2016年6月20日，统一品牌中欧班列首达欧洲（波兰）仪式在波兰华沙举行，中欧班列进入跨越发展的阶段。

会议强调，经济全球化仍是时代潮流，共建“一带一路”倡议的国际共识越来越广泛。要巩固扩大中欧班列发展规模，不断提升发展效益。

一要着力增强中欧班列设施保障能力。以瓶颈路段和拥堵口岸为重点，积极推动中欧班列西、中、东通道“卡脖子”路段升级改造，着力提升枢纽集结能力。

二要着力提升中欧班列开行质量效益。不断完善中欧班列开行方案，动态调整和优化开行线路，大力拓展回程货源，持续提高通关效率，同时充分发挥好考核导向作用。

三要着力推进中欧班列市场化发展。始终坚持“政府引导、市场运作、企业主体”的原则，遵循市场规律和竞争规则，为中欧班列持续健康发展营造良好市场环境。

四要着力增强中欧班列持续发展动力。加快中欧班列信息平台、智慧口岸建设，推进中欧班列与丝路海运、西部陆海新通道等联动发展，积极推动“运贸一体化”，积极探索开行“人文班列”“旅游班列”。

五要着力加强中欧班列国际合作。始终秉持丝路精神，坚持共商共建共享原则，惠及各方、携手前进。

六要着力确保中欧班列安全稳定运行。加强重点口岸疫情防控，科学消杀，严防输入，坚决守好国门。不断完善中欧班列运行中人防、物防、技防“三位一体”安保措施，保障中欧班列安全稳定运行。

2020年，中欧班列全年开行12406列，同比增长50%，首次突破“万列”大关，综合重箱率达98.4%。截至6月18日，2021年中欧班列已开行6739列，运送64.5万标箱，同比分别增长44%、53%。

(责编：于洋、刘叶婷)