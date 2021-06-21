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美媒：美联储在给资产泡沫火上浇油

2021年06月21日13:40 | 来源：新华社
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新华社北京6月21日电 《参考消息》21日刊登源自美国《国家利益》双月刊网站的报道《美国经济的下一场危机：巨大的资产价格泡沫》。报道摘要如下：

通过真正大规模的债券购买计划，美国联邦储备委员会已经制造并将继续制造资产价格和信贷市场泡沫。根据以往的经验，这对美国经济明年实现软着陆而言算不上好兆头，届时超宽松的货币政策终将结束。

美联储购债是为了压低长期利率以刺激经济。2008年雷曼兄弟公司破产后，美联储花了6年时间才将资产负债表规模扩大约4万亿美元。而在新冠疫情后，美联储只用了6个月时间就做到了同样的事。

在过去几十年里，美联储一直存在的一个弱点就是，在自己制造的资产价格泡沫破裂前，该机构似乎对其关注不足。就算美联储已发布《金融稳定报告》承认楼市和股市存在巨大泡沫，它也才刚刚开始考虑缩减其购债计划的规模。与此同时，它每月还在购买800亿美元国债和400亿美元抵押贷款支持证券，这种做法在继续增加这些市场的泡沫。

在持续踩货币政策油门的同时，美国正投身于和平时期规模最大的预算刺激行动。这可能导致经济过热，将来不得不踩下货币政策刹车。与此同时，美联储继续大规模购买债券，给资产价格泡沫火上浇油，导致实现经济软着陆的难度增加。

人们只能寄希望于美联储很快意识到，目前超宽松的货币政策正把美国经济置于危险的道路之上。

(责编：于洋、刘叶婷)

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