人民网柏林6月20日电 （记者花放）19日，由中国驻德国大使馆教育处主办，柏林自由大学孔子学院承办的第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛德国赛区决赛落下帷幕。

受新冠疫情影响，本次比赛和去年一样，以线上的远程视频形式举行，共有9名选手参加了比赛。最终，经过围绕“天下一家”为主题的演讲、知识测试和才艺展示三个环节的激烈比拼，由柏林自由大学孔子学院推荐的菲尔·米伦茨脱颖而出，获得了冠军。

中国驻德国大使夫人郭金秋参赞在开幕致辞表示，此次疫情持续时间之久、对全球经济发展和文化交流带来的冲击远超预期，但选手们学习中文的热情并没有因此消减。她希望同学们今后不仅能够学好汉语，更能将学到的知识在实践中加以运用，增信释疑、凝心聚力，共同搭建中德两国之间的沟通和友谊之桥。

“友谊第一，比赛第二。”柏林自由大学孔子学院中方院长潘璐强调，“汉语桥”比赛的宗旨正是希望以汉语为桥，让不同国家和文化的人相聚在一起。德国汉学家、柏林自由大学孔子学院德方院长罗梅君则表示，在过去20年里，“汉语桥”比赛已经为许多汉语学习者提供了展示自己的舞台，也激励着越来越多的学生学习汉语。即使在疫情中，人们对中国的兴趣仍与日俱增，孔子学院的汉语教学依旧顺利开展，多种形式的中国主题活动也不断吸引着更多人参与。

“人们必须注重国际合作！” 来自柏林自由大学的选手玛尔塔·邦乔瓦尼在谈及主题“天下一家”时表示，尽管有着文化背景的差异，但在面对气候变化、金融危机、新冠疫情这样的全球性挑战时，各国应该团结起来，携手应对。

来自波恩大学的蒂姆·卡斯佩斯通过学习中文和与中国朋友的沟通交流对中国文化有了更进一步的了解：“中国人注重和睦，最重要的不是输赢也不是利益得失，而是彼此之间充满温情和爱。”他认为，世界各国虽然政治、文化不同，但谁也离不开谁，天下都是一家人。东西方之间应该通过文化交流，让关系更和谐。

中国驻德大使馆教育处公使衔参赞刘立新总结指出，选手们形式多样、融入了传统和现代文化元素的才艺表演令人印象深刻。他祝愿选手们在未来的中文学习和中国研究方面取得更大进步，也希望有更多的青年为促进两国人民的相互理解作出贡献。

(责编：燕勐、常红)