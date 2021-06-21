人民网阿克拉6月20日电（姜宣、楼淡竹）6月16至19日，驻加纳大使卢坤在加纳通讯社、《每日写真报》、《商务金融时报》、《商业24》、加纳网、加纳新闻网、加纳政治网、首页网、金街商务网、卡萨帕调频等主流媒体和网站发表署名文章《新疆是个好地方》，介绍新疆经济社会发展成就，驳斥“种族灭绝”“强迫劳动”等谣言。全文如下：

6月11日，写真在线援引BBC的报道，“大赦国际”9日发表报告，诬称中国在新疆建立“反乌托邦式的恐怖统治”，犯下“反人类罪”。这是彻头彻尾的谎言。事实是，新疆不存在任何形式的“种族灭绝”或“反人类罪”。散布这种谎言目的是诋毁抹黑中国，破坏新疆安全稳定，削弱当地经济，遏制中国发展。这一图谋注定失败。

涉疆问题不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂、反极端主义问题。上世纪90年代以来，特别是“9·11”事件之后，“三股势力”在中国新疆地区制造了数千起暴恐案件，造成大量无辜群众生命和财产损失。其中，2009年“7·5”事件造成197人死亡，1700多人受伤。

面对严峻形势，新疆自治区政府依法打击暴恐活动，同时重视源头治理，积极推进去极端化工作。通过设立职业技能教育培训中心，新疆帮助学员学习知识、掌握技能、实现就业、增加收入，这与世界上一些国家和地区采取的消除极端主义的做法并无不同。上述措施取得明显成效，新疆已经连续四年多没有发生一起暴恐事件，最大限度保障了各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利，得到新疆各族人民广泛支持和衷心拥护。

当前，新疆经济持续发展，社会和谐稳定，民生不断改善，文化空前繁荣。新疆各族人民安居乐业，和睦相处，宗教信仰自由得到法律充分保障。2020年新疆地区生产总值（GDP）逾2175亿美元，城镇居民人均可支配收入达5490美元，较2019年增长3.4%，是2010年的2.41倍。2021年一季度，新疆GDP超536.2亿美元，同比增长12.1%。2020年11月，新疆现行标准下308.9万农村贫困人口全部脱贫。

但近年来，国际反华势力炮制一个又一个谎言，如所谓“种族灭绝”“强制绝育”“强迫劳动”等，企图将新疆妖魔化，上述说法荒谬至极。根据刚刚公布的新疆维吾尔自治区第七次全国人口普查数据，截至2020年10月，新疆总人口逾2585万，比2010年第六次人口普查增长18.52%。维吾尔族人口超1162万，比2010年增加162.3万人，增长16.2%。维吾尔族占新疆总人口的44.96%，占少数民族人口的77.85%。过去60多年来，新疆人均预期寿命从30岁提高到72岁。谁见过这样的“种族灭绝”？在新疆采棉是一份收入高的工作，赚钱过好日子还需要强迫吗？新疆棉花的机械采摘率已达70%，根本没必要搞什么“强迫劳动”。

令我们高兴的是，越来越多的国家支持中国维护主权、安全和发展利益的正义之举。今年3月，在第46届联合国人权理事会上，64个国家共同发言支持中方在涉疆问题上的立场和反恐举措。

我要强调指出，涉疆问题事关中国主权和领土完整。我们坚决反对任何国家以新疆问题为借口干涉中国内政或者损害中国核心利益。如果有任何国家企图利用新疆等问题对中国政府机构、组织和个人进行所谓制裁，中国政府将坚决予以反制。6月10日，中国全国人大常委会通过《中华人民共和国反外国制裁法》，为中国依法反制外国歧视性措施提供法律依据和保障。中国将在遵循《联合国宪章》和其他国际法原则的基础上，维护国家主权、尊严和核心利益。

新疆是个好地方。欢迎加纳朋友到新疆走一走、看一看，亲身感受新疆各族人民欢乐祥和的生活和灿烂丰富的文化。我坚信，随着越来越多国家认清事实真相，谎言终将不攻自破。

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