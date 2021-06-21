新华社安卡拉6月21日电 全球连线：“中共伟大实践给其他国家带来启迪”——访土耳其爱国党主席佩林切克

新华社记者郑思远 王峰

“在中国共产党领导下，中国取得非凡成就。中国消除了绝对贫困并在国际舞台上弘扬多边主义，这为其他国家树立了典范。”土耳其爱国党主席佩林切克日前在土耳其伊斯坦布尔接受新华社记者专访时如是说。

佩林切克是土耳其知名政治家，曾多次访华。中国共产党团结带领中国人民为创造美好生活而付出的巨大努力，给他留下深刻印象。

“新中国成立之时，中国还很贫穷。中国共产党带领中国在短短几十年间创造发展奇迹，成为推动世界经济增长的重要引擎之一。这一伟大实践给其他国家带来启迪。”

在中国共产党迎来百年华诞之际，佩林切克表示，他相信在中共领导下，中国在下一个百年将创造新的辉煌。

佩林切克说，中国共产党是拥有9000多万名党员的世界最大政党，在与其他国家政党交往时“平等而真诚”，不会将自己的政治观点和立场强加于别人，尊重其他国家根据自身特点决定发展道路，这“令人钦佩”。

2020年，中国如期完成脱贫攻坚目标任务，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为世界范围内消除贫困、实现和平发展作出历史性贡献。

对此，佩林切克表示，中国让数亿人摆脱贫困，是人类历史上最伟大的成就之一，为全球减贫事业发展和人类发展进步作出了重大贡献。

佩林切克高度评价中国在全球抗击新冠疫情中所作出的重要贡献。他表示，中国有效控制疫情，还向世界其他国家分享抗疫经验、提供抗疫物资和疫苗，得到国际社会高度评价。

佩林切克高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义。他说，习近平主席在《习近平谈治国理政》中创造性地回答了新时代中国面临的重大课题，展现了卓越的领导力。

佩林切克认为，中国积极促进多边合作，倡导和推动构建人类命运共同体。“在这方面，这代表了人类的希望和出路。”他说。

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