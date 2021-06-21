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法国上千人办晚会狂欢　违反防疫规定遭警方驱散

2021年06月21日08:36 | 来源：新华网
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法国西部地区上千人18日夜间举行狂欢晚会，一直持续到19日下午，违反防疫规定，遭警方强行驱散。当时场面混乱，11名警察和2名聚会人员受伤。

法国警方19日说，这起事件发生在布列塔尼大区勒东附近。为防控新冠疫情，当地规定每晚23时宵禁，但是大约1500人无视宵禁令，仍然举行狂欢晚会。

当地官员埃马纽埃尔·贝尔捷告诉法新社记者，警方出动400人驱散这场狂欢活动，聚会人员朝警方投掷燃烧瓶、金属球和砖头，警方则动用催泪瓦斯。

按贝尔捷的说法，当时冲突场面“非常暴力”。

警方披露，两名聚会人员受伤，其中一名22岁男子“失去一只手”，但没有详细说明他的受伤经过和具体伤情；11名警察受伤，其中两人被送往医院救治。

警方19日下午驱散这场聚会，贝尔捷宣布“勒东狂欢晚会已经结束”。

警方逮捕5名男子，并继续调查此案详情。

法国媒体报道，狂欢晚会举行时，当地距离解除宵禁只剩两天。由于法国新冠疫情防控好于预期，法国政府将解除宵禁的日期从原定的本月30日提前至20日。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙16日在爱丽舍宫主持内阁会议和卫生安全会议。总理让·卡斯泰随后在新闻发布会上宣布提前10天解除宵禁。卡斯泰还说，从17日起，户外一般情况下不再强制戴口罩，但在办公场所、商场、公共交通工具等封闭场所，以及大型聚会、比赛看台等户外拥挤场所，仍必须戴口罩。

卡斯泰提醒民众对疫情保持警惕，积极接种疫苗，“因为疫苗是防止疫情反弹的最好武器”。

新冠疫情期间，法国多个地区有人违反禁令，秘密组织狂欢和聚会活动。法新社报道，警方最近成功阻止一些人在巴黎地区组织大型秘密狂欢活动。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)

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