企业遭勒索软件攻击要不要支付赎金？美国联邦调查局呼吁不要这样做，以免助长这种行为。然而，按照美国的税务政策，企业交赎金或可减免部分税款，一定程度上促使企业愿意通过支付赎金尽快摆脱困境。

据美联社19日报道，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷本月在国会作证时明确表示，“公司不应（向黑客）支付赎金”。国土安全部网络安全与基础设施安全局负责人埃里克·戈德斯坦本周表达同样立场。

涉及向黑客支付的赎金，美国国家税务局没有发布具体规定，但多名税务专家告诉美联社，根据美国法律和现有规定，企业可为这类支出申请减免税款。

按照美国税务政策，企业不用为“普通”和“必要”支出纳税，包括遭抢劫或员工挪用公款等犯罪行为给企业造成的财务损失。税务专家认为，向网络黑客支付的赎金也属于这类支出。

奥尔斯顿-伯德律师事务所的企业税律师斯科特·哈蒂说，如果客户遭勒索软件攻击并为此交赎金，“会建议客户申请为此减免纳税额，这笔钱符合普通和必要支出的定义”。

美利坚大学科戈德商学院教授唐·威廉姆森说，2017年以来勒索软件攻击呈增加趋势，更常见、更普通，因此更有理由把向黑客支付的赎金视作可免于征税的支出。

目前尚不清楚有多少企业为支付赎金申请减免税款，一些企业似乎不知道可以这样做。

美国科洛尼尔管道运输公司计算机系统5月7日遭勒索软件攻击，导致一条主要输油管道停运多日，极大影响美国东海岸燃油供应。公司向黑客支付总价约230万美元的比特币。美国司法部后来追回了这笔钱的大部分。

科洛尼尔管道运输公司首席执行官约瑟夫·布朗特参加国会听证会时被问到是否会因交赎金申请减免纳税，他答道：“我一点都不知道可以这样做。”

美国企业5月以来接连遭黑客勒索软件攻击。受害企业除科洛尼尔管道运输公司，还有肉类加工企业JBS股份有限公司美国分部。后者5月底遭黑客攻击，北美地区和澳大利亚信息系统被“黑”，导致部分工厂瘫痪，澳大利亚数以千计工人受到影响。美国电子游戏巨头艺电公司本月10日确认，黑客窃取公司多个游戏的源代码和软件工具，不过未对游戏玩家和公司运营造成影响。（欧飒）（新华社专特稿）

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